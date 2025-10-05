València da un paso adelante para que los nuevos edificios de La Torre tengan sus aparcamientos en altura

Se ha dado un paso adelante en la modificación puntual del Plan Especial del Sector La Torre, para que los edificios que se construyan en esta pedanía del sur de la ciudad cuenten con aparcamientos en altura. El objetivo es evitar el riesgo que suponen las de las inundaciones, a la vista de los estragos que causó la dana del pasado 29 de octubre de 2024. En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha acordado “resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica” de la modificación puntual del plan urbanístico de La Torre.

“Aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª”. Esta es la opción elegida por los servicios técnicos municipales para la construcción de plazas de parking en las nuevas edificaciones, tanto del tipo TOB (torres en bloque) como TOE (torres exentas). Cabe recordar que la otra alternativa planteada por la Asociación de Promotores de València (APROVA) y descartada ahora por el Ayuntamiento suponía la construcción de aparcamientos “en semisótano elevado 1,5 metros sobre la rasante de la calle, formando un plinto o basamento de la edificación”.

El Servicio de Planeamiento consideró “de interés” la propuesta de modificación del plan urbanístico de La Torre presentada el pasado 28 de marzo de 2025 por APROVA, y destacó que al tratarse de un sector donde aún quedan por edificar un buen número de edificios, la propuesta presentada vendrá a evitar “las graves consecuencias que pudiera producir un nuevo episodio meteorológico de estas características”.

El Ayuntamiento considera que esta solución de aparcamiento en altura se realizará sobre el espacio libre privado de parcela y, por tanto, “el mantenimiento corresponderá a las comunidades de propietarios”. La alternativa escogida —aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª— constituye una verdadera modificación sobre la regulación actual, ya que al posibilitar la realización de hasta dos plantas de aparcamiento sobre la planta baja implica un incremento de dos alturas en la altura máxima establecida hasta la fecha, al pasar de planta baja (PB) más 20 alturas a PB más 22 alturas.

Los informes técnicos municipales consideran que “se trataría de seguir la línea iniciada por el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana) y proponer alternativas que complementen la regulación actual establecida en el Plan Especial del Sector La Torre para paliar los daños derivados de las inundaciones en los edificios y, más concretamente, en las plantas de aparcamientos y garantizar la seguridad de la población residente”.

El informe de evaluación ambiental concluye igualmente que esta modificación puntual del plan urbanístico de La Torre “no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente”, ya que “no supondrá un aumento de emisiones ni empeoramiento de niveles de contaminación atmosférica, ni agravamiento de posibles riesgos naturales o mayor riesgo de generación de residuos”.