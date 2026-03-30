Cito Gil desafía la agresión sufrida y confirma su candidatura por el PP para 2027 en Pepino

El clima de crispación política en Pepino (Toledo) ha alcanzado un nuevo nivel con la agresión física sufrida por Cito Gil, exalcalde y actual portavoz del Partido Popular en el municipio. Los hechos ocurrieron el pasado jueves a la salida de un pleno, cuando un individuo le agredió y le hizo caer por las escaleras del consistorio. Aunque todo "va a quedar en un susto", el propio Gil ha advertido de la gravedad de la situación en declaraciones a COPE: "Un mal golpe te puede quitar de esta vida en un momento".

Relato de la agresión

Gil ha relatado que el individuo le estuvo "insultando e incordiando" durante toda la sesión plenaria sin que la máxima autoridad interviniera. A la salida, el agresor le "estaba esperando abajo en la escalera". Según su testimonio, fue entonces cuando "me pegó un puñetazo, me empujó y y yo caí contra las escaleras del ayuntamiento". El exalcalde ha explicado que tras el golpe perdió el conocimiento momentáneamente.

El origen del conflicto, según Gil, es un despido laboral de hace "cinco o seis años", pero las hostilidades se han incrementado desde la moción de censura que le apartó de la alcaldía el pasado octubre. El presunto agresor formó parte de las listas del Partido Socialista en las últimas elecciones, aunque no obtuvo acta de concejal. La denuncia fue presentada ante la Guardia Civil el viernes.

Un pueblo paralizado por la tensión

Más allá del ataque personal, Cito Gil lamenta el estado del pueblo, que describe con una metáfora contundente: "parece como si hubiera pasado un tsunami por Pepino". Ha denunciado que la localidad está "estancada" y "parada", con proyectos en marcha paralizados, como el del nuevo consultorio. También ha afirmado que el actual gobierno ha devuelto una subvención de 435.000 euros que él consiguió durante la DANA para arreglar el sótano del ayuntamiento.

Un mal golpe te puede quitar de esta vida en un momento" Cito Gil exalcalde de Pepino

Candidato a la alcaldía en 2027

Pese al "acoso" que denuncia hacia él y su familia, Cito Gil ha lanzado un mensaje de firmeza. Ha asegurado que este episodio no le apartará de la política y ha confirmado su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales. "No voy a desaparecer del Partido Popular y voy a ir a a las elecciones de del año que viene como candidato del Partido Popular", ha sentenciado, reafirmando su compromiso.