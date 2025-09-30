La apertura de PRIMARK en Talavera según el Ayuntamiento "es una grandísima noticia para la ciudad y la comarca"

Se venía rumoreando su llegada desde hace mucho tiempo, pero nunca se había confirmado. Ahora, ha sido el propio Ayuntamiento de Talavera quien lo ha confirmado. La cadena irlandesa PRIMARK de ropa y complementos ha solicitado licencia de obras y de apertura de establecimiento. Lo daba a conocer este lunes el portavoz del gobierno, Jesús García-Barroso, tras la rueda de prensa habitual en la que se informa de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local.

García-Barroso cuenta a COPE que “así es, en efecto, tenemos la fortuna de que una empresa de la importancia que tiene en este caso Primark, pues esté interesada en su implantación en Talavera de la Reina y ha presentado la solicitud para la obtención de la licencia tanto de obras como de apertura de establecimiento para el inicio de actividad”.

Destaca el portavoz el importante eco que ha tenido la llegada de la multinacional de la moda que considera que “es una grandísima noticia, importante para la economía de nuestra ciudad. para nuestros ciudadanos y seguro que también para la propia empresa que verá dentro de Talavera un mercado potencial muy potente que no solamente concierne a Talavera, sino también a toda su comarca. Por lo tanto, yo creo que es una noticia feliz para todas las partes y esperamos y deseamos que se haga en breve realidad para poder disfrutarlo”.

Ahora, el Ayuntamiento trabaja para resolver lo antes posible la concesión pero “con la misma diligencia, con la misma rapidez y con el mismo cariño que lo hacemos con cualquier otra licencia. Indudablemente todas son importantes a su escala esta la tiene en particular por el impacto económico que supone. Pero lo vamos a hacer con la misma diligencia con que hacemos en urbanismo la tramitación de las licencias, no solamente de este establecimiento, sino en general”

Preguntado por la ubicación de PRIMARK en el Centro Comercial Los Alfares, García-Barroso comenta que “no lo puedo indicar con precisión, no lo conozco, solamente conozco y puedo informar de que la situación en este momento es de trámite del proyecto. Y bueno, con eso hemos de quedarnos. Más que la ubicación, más que las características, que es una cuestión que compete exclusivamente a la empresa y que en su momento, si tiene a bien, lo hará público, lo más importante es que hay una empresa, en este caso de importancia a nivel internacional, que tiene intención de instalarse en Talavera y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar”.

Es el tercer establecimiento de la firma en Castilla-La Mancha tras los de Albacete y Toledo.