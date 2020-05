Always Elvis hará un macro evento con los artistas de "AÚN ES POSIBLE, EL MUNDO ES TODAVÍA MARAVILLOSO"

“AÚN ES POSIBLE, EL MUNDO ES TODAVÍA MARAVILLOSO” es el título de la iniciativa que a lo largo de este tiempo de confinamiento han llevado a cabo la Asociación músico-cultural Always Elvis y el Círculo de las Artes para transmitir un mensaje de esperanza a Talavera y la comarca. Han sido un total de 323 actuaciones, con 625 artistas de 15 países las que se han ido publicando en los perfiles sociales de esta asociación. Una iniciativa única en España. Se quiere hacer un gran evento cuando se cumpla el año del confinamiento, macro manifestación cultural multidisciplinar al aire libre, contando con la mayoría de artistas involucrados y algunos más que a última se han ido sumando a la iniciativa.

La propia asociación lo explica así en un escrito publicado en facebook en el que aprovecha para dar las gracias a todos los que han participado desde distintos puntos de España y del mundo.

"625 artistas de 15 países, enmarcados en 323 actuaciones, han dado lo mejor de sí mismos en esta primera iniciativa, inédita en España, denominada “Aún es posible, el mundo es todavía maravilloso”. La idea parte de un artículo de Bene Tapetado, del mismo título, escrito a raíz del Covid19 y de los problemas de comunicación y sociabilidad que lleva arrastrando el mundo. Y ahí empieza todo, había que intentar que las ideas filantrópicas escritas en papel cogieran vida. La Asociación Músico Cultural Always Elvis y el Círculo de las Artes de Talavera son las encargadas de organizar un Certamen en la que los participantes durante 60 segundos en sus respectivas casas, durante el confinamiento provocado por el Covid, se tuvieran que grabar con el móvil diciendo al final de la actuación la frase “Aún es posible, el mundo es todavía maravilloso”.

Las disciplinas eran en principio, Música, Danza, Teatro, Cine y Fotografía, añadiéndose después algunos participantes de Artes Plásticas y Literatura que no estaban previstos. Multitud de jóvenes de Talavera, niños, adultos, principiantes o profesionales, se vieron pronto acompañados por artistas nacionales de renombre e internacionales de prestigio, que se fueron sumando a la original iniciativa. Lo que en un principio no estaba pensado con tantas expectativas, fue multiplicándose en cantidad y diversidad. Una gran cantidad de artistas talaveranos o que viven en Talavera han querido participar, la lista sería interminable, por poner algunos ejemplos: Tomás Corrochano, Javier “el Canastero”, M. Ángeles Núñez, Esther Hernández, Pilar Gómez del Pino, José Ramón Beltrán, J. Martínez de Osaba, Antonio y Cristina Cebrián, Dolores Sánchez, José Luis Monge, Pablo Adeva, Manu Rodríguez, M. Ángeles Satrústegui, Sira Jiménez, Pureza García, María Amor Mayoral, Juan Antonio Francés, David León, o la fantástica actuación al piano del comunicador Chema de los Ríos o la locutora Isabel Alcojor, cantando un bolero …Y muchos más….

Como nuestra querida cantante María Aguado, que ha compartido escenario telemáticamente con artistas de Granada, como la gran Ángela Muro, de Cuba como el sobresaliente saxofonista Ariel Brínguez, de Marruecos como el sorprendente director escénico Noa Nedjma, de Italia como el talentoso vocalista Anthus, de Rusia con un número uno del contrabajo como Dimitri Skidianov, de Argentina como la gran actriz de musicales Silvia Luchetti o el célebre guitarrista Sacri Delfino, o norteamericanas como la inigualable TjJazz. Artistas desde Madrid como el director de cine y Teatro Javier Elorrieta, el actor de series de tv y cantante Jimmy Barnatán o la cantante y productora Cuca Albert.

Ha habido un contraste divertido y simpático al poder unir artistas que han actuado en el Carnegie Hall de Nueva York, como el mítico Pedro Ruy Blas, con niños que actuaban por primera vez en el salón de su casa con sus hermanitos o sus padres; o cantantes con 300 millones de reproducciones de una canción y discos de oro en Italia y Francia, como Cecilia Krull, por “La Casa de Papel”, compartiendo actividad con abuelos amateurs pero que lo hacían también muy bien.

El mundo del Blues ha estado representado por algunos de los más selectos músicos del circuito nacional, como Emilio Arsuaga, Itziar Yagüe, Phineas Blues, Fede Aguado o Pablo Sanpa.

La música Rockn'roll ha contado desde Huelva con el genial Antonio Cabrera (The Dreamers), desde Mallorca con Andreu Muntaner (King Wolf) y desde Talavera con Luis Martín (Lobos Negros) entre otros muchos.

El mundo del Pop-Rock ha tenido grandes participaciones locales , como las de Rubén Torrescusa(La Locura del Zurdo), Edy Woytiek, Borja Murel, Rubén Ramos (Vergüenza ajena), Micky Rodríguez, Rodrigo Muñoz, Oliver Luna, Nicolás Horcajo con “los Únicos” o “The James Band”.

El mundo de la Copla y el Flamenco, por extraordinarios maestros como el talaverano José Luis Viñas o el sevillano Curro Cueto, y la maravillosa cantante extremeña Rocío Durán.

El mundo del Jazz ha tenido una exquisita y multitudinaria representación con algunos de los mejores músicos de jazz españoles, saxofonistas como el navarro Alberto Arteta, el cordobés Lorenzo Azcona, el alicantino Kiko Berenguer, el malagueño Enrique Oliver, y guitarristas como los madrileños Israel Sandoval, Jaby Sánchez o el director de la madrileña Big Band de Leganés, Juan Moreno, la extraordinaria vocalista bilbaína Noa Lur, o el magnífico guitarrista argentino domiciliado en Talavera, Enrique Povelsen y su hijo Helge Povelsen.

Y varios galardonados con Los Premios de La Música y Artes Escénicas “Ciudad de Talavera”, artistas míticos como Alicia Arenas, Isi Cobos, Quique Merchán de Música Inculta, Luis Arderius de la Coral Arderius y Quadrivium, M.Ángel Enrique y Pedro González de “Los Arcos”o la legendaria Rosita Mena.

Músicos brillantes que hacen de sus actuaciones todo un espectáculo, como el saxofonista Ismael Dorado, el guitarrista León Martínez , Guillermo Martín “Electric Air Chords”, o el violinista Benjamín Nava.

El mundo femenino de las jóvenes intérpretes, compositoras o instrumentistas, ha estado representado por maravillosos ejemplos como Isabel Rojo, Irene Fraile, Rake Castro , María Z, Berta Mencía o Ana Orenga.

El Teatro ha tenido una participación sobresaliente a nivel nacional, con montajes escenificados en 60 segundos. Compañías como “La Pura Vida” desde Barcelona con Siscu Delgado o Garby Moya, “Mundanal Ruido” desde Madrid con su directora Lucrecia Guillarte , “Los Sueños de Fausto” desde Alcalá de Henares con su director Miguel Ángel Quirós, “Le Corps D'ulan” desde Cercedilla del Monte con su director David Julián, Rita Cebrián directora de “Lo Más Crudo Teatro” desde Alcobendas, Luis Matienzo director de “Escarramán Teatro” de Tres Cantos, Nuria Martín directora de “Teatro El Puente” de Granada, Cristina Santamaría directora de “La Teadetro” de Rivas-VaciaMadrid, y actores y actrices como Fanny de Pablos desde Valladolid, Valle Hidalgo desde Madrid, la argentina Carolina Calema , Domingo Ortega desde Toledo, y Emilia Torrescusa, Melania De Ocal, Jonathan Reghif y los jovencísimos Jorge Pérez, Lucía Llamas o Erika García, desde Talavera, entre otros.

La Danza ha estado perfectamente representada por las bailarinas talaveranas Maribel Heredero( bailando personalmente, ha sido increíble y maravilloso, nunca habíamos visto nada semejante) la sorprendente Marine Aguado, la exquisita Blanca Jiménez, llegada de China hace poco, Laura Farias del Ballet Clásico de Cuba, y un casi ilimitado número de niños y niñas bailando desde sus casas…

El mundo del Humor y la Parodia Escénica han tenido una buena representación con Pablo Muñoz de “Good Idea Company” o Sergio Muro, igual que la Ventriloquía con el argentino Rubén Mártire, o la Magia con El Mago Pinilla.

El mundo de la Literatura con Pedro Tenorio, José María Gómez Gómez, Almudena Mencía o Ángela Tornero.

Los Narradores y Cuenta Cuentos han estado representados de una forma brillante por la talaverana Marisa Cancela, con una composición muy emotiva.

Actores de doblaje tan importantes y reconocidos en España como el madrileño José Luis Mediavilla y el talaverano Carlos Palomeque.

El Cine ha contado con unos montajes espectaculares , cortos de 60 segundos, como los de Gon Ramos, Pablo Lucero, Rafael Araque, Jesús RH con dos trabajos diferentes, el divertido y tierno de Benito Prieto desde Huelva, o la participación simpática de Alejandro Blanco , gerente de Cines Arte 7, pero esta vez colaborando musicalmente con su hijo; o María Mun de Cineastas de Talavera, con una pieza musical a la guitarra.

La Fotografía ha estado muy bien representada, con instantáneas hechas en casa durante el confinamiento. Con ellas se plantea hacer una exposición en el momento que sea posible. Entre los fotógrafos que han participado se encuentran Antonio Urdiales, Adolfo Jiménez, Jesús Ortiz, Alberto Torres, Lucía Torres, Pilar Gómez del Pino o Félix Lamagrande, entre otros.

Los grabados a Acuarela de Alicia Doñate, de Madrid, han sido también sobresalientes, como las pinturas al óleo de Enrique Alba, desde Cuenca o los pirograbados del talaverano Javier Martínez Cano.

Algunas de las participaciones más alejadas de Talavera han sido también de las más espectaculares , como la de la mítica Lázara Cachao al piano con su marido Lars Stolley desde Wiesbaden (Alemania), la de la maravillosa coreógrafa y vocalista brasileña Flavia Enne desde Río de Janeiro(Brasil),o la de Leonel O’ Zúñiga de Havana Street Band desde Cuba.

La Música Clásica ha estado muy bien representada por el célebre concertista Pedro Mariné, músico y literato, y el mundo de la Ópera y la canción lírica por Alicia Robledo y Pedro Ortiz, que desde Talavera y Viena, respectivamente, al mismo tiempo a dúo, hicieron una interpretación fabulosa.

El mundo de las Corales ha estado representada de una forma magistral por la Coral talaverana “Salvador Ruiz de Luna”, en la que sus participantes han colaborado uno a uno desde sus casas, bajo el control de su fantástico director, José Luis Blázquez.

La disciplina de los cantautores ha estado muy bien representada por los talaveranos Javier Ahijado, Javier de la Cruz, Corina González o Cristian Martínez.

Y colaboraciones impactantes como la de la número uno del violín del rock nacional , Judith Mateo, con el músico Chuse Joven, o emotivas como la de la hispano-brasileña Marina Lledó, o de la barcelonesa Cristina Mora.

Y algunas también muy llamativas como la de los percusionistas internacionales, el cubano Jesús Catalá (Guantánamo), o el nigeriano Bayé Massé.

De destacar también, la interpretación desde Argentina del grupo internacional de cuerda “Sul Tasto”, maravilloso y muy emotivo o la del ilustre californiano Jeff Spinoza, líder del mítico grupo Red House.

Muchas de las participaciones han estado en redes sociales, con miles de reproducciones, ramificadas en cientos de derivaciones en Facebook, Instagram, y Youtube, y con presencia en Twitter y Telegram. La previsión de la organización sumando todas es llegar antes del verano a decenas de miles de visualizaciones (solamente la maravillosa actuación de Down Talavera cuenta ya con cerca de 8.000). Por otra parte, la actuación con más participantes en un solo video ha sido la de la Escuela de Danza de Cazalegas, con 45 bailarines grabándose desde sus casas.

A partir del domingo 24 hasta el domingo 31 de Mayo, como parte simpática y anecdótica las actuaciones serán visualizadas por una plataforma de 106 talaveranos, personas referentes en el mundo cultural y artístico de Talavera, escogidos por “Always Elvis” y el Círculo de las Artes. Ellos elegirán en un formato novedoso, la actuación simbólica que más se identifique con el lema de la iniciativa “Aún es posible, el mundo es todavía maravilloso”, la que mejor transmita ese sentimiento, la que sea más emocional y llegue directamente al corazón. Como hecho curioso, ni los artistas participantes a la hora de actuar ni los miembros de la plataforma del jurado sabían que se iba a evaluar eso concretamente, solamente los organizadores. Al no ser por tanto un certamen corriente, no es la técnica ni las destrezas, ni el historial ni los talentos lo que se va a escoger, sino la imagen que pueda simbolizar la frase del movimiento que une a todos los artistas….Lucas Fernández, responsable de comunicación del Círculo de las Artes y de Always Elvis, y diseñador de la imagen del cartel de la iniciativa, desde Ermua, conjuntamente con el resto de la organización en Talavera de la Reina y Madrid, y la plataforma de los 110 talaveranos del jurado, darán a conocer el día 2 de junio la actuación-imagen elegida del Festival.

Se puede llamar Iniciativa o Festival, la organización prefiere denominarlo Extravaganza. La Extravaganza consiste en una iniciativa multidisciplinar, gigantesca y llena de fantasía en la que multitud de artistas de diferentes ámbitos dan rienda suelta a sus sueños y a la creatividad compartiendo unidos lo mejor de sí mismos con los demás.

No ha habido ningún tipo de ayuda privada ni pública, ni institucional, ni ningún tipo de presupuesto, ningún afán comercial ni ideológico, y esto descubre claramente que lo más valioso de una persona es el tiempo, y que los artistas lo regalan cuando lo creen necesario, para llevar alegría y esperanza a la gente.

El planteamiento de la organización, una vez acabado este Festival o Extravaganza, es reunir todas las colaboraciones en una película que se presentaría este próximo invierno en Madrid y se proyectaría en una sala, en un evento único, reuniendo a todos los artistas que han colaborado. Después de esto, la siguiente idea ya sería en Primavera del año que viene, en Talavera de la Reina, si la problemática del Covid se soluciona, y consistiría, coincidiendo con el aniversario del confinamiento, en una macro manifestación cultural multidisciplinar al aire libre, contando con la mayoría de artistas involucrados y algunos más que a última se han ido sumando a la iniciativa.

Muchas ideas posibles ante una riqueza artística y cultural fascinante, unidas sobre todo por dos palabras claves que Always Elvis y el Círculo de las Artes han tenido siempre como bandera de actuación, LIBERTAD Y RESPETO.

Queremos por eso dar las GRACIAS A TODOS LOS ARTISTAS que han pretendido, de una forma generosa y altruista, humildemente, llevar un poco de ilusión y calor a los hogares, en momentos tan complicados, a través del mundo de las artes. Con una iniciativa cultural original, que promueve la sonrisa, con la esperanza de crear un mundo mejor en el cual todos los seres humanos podamos vivir en paz y armonía, y en un constante equilibrio con la naturaleza. Por eso nos ilusionamos, por eso nos emocionamos, y por eso confiamos de corazón en que…”Aún es posible, el mundo es todavía maravilloso”.

MUCHAS GRACIAS A TODOS

AMC ALWAYS ELVIS / CÍRCULO DE LAS ARTES DE TALAVERA