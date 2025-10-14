Dos detenidos por el asalto a una joyería en Águilas

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en Águilas en calidad de presuntos autores del asalto a una joyería de la ciudad de la que se llevaron gran cantidad de piezas.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la joyería evidencian como uno de los ladrones entra a cara descubierta haciéndose pasar por un cliente para distraer a la dependienta.

Tras él entra otro con gorra y gafas de sol, portando un carro de la compra, del que sacó un martillo con el que comenzó a golpear todas las vitrinas y a sacar las joyas expuestas en su interior.

Ante la pasividad del primer cliente, el ladrón consiguió salir de la joyería, cuya puerta había dejado abierta al atrancarla con un palo, y huir con el botín en un ciclomotor estacionado fuera.

El otro cliente abandonó la joyería sin inmutarse mientras la dependienta activaba la alarma.

El visionado de las grabaciones y las investigaciones de la Guardia Civil han permitido la identificación de los dos hombres y su detención.