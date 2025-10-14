Stuani, leyenda del Girona

Cristhian Ricardo Stuani Curbelo es el jugador más importante de la historia del Girona. Acaba de cumplir 38 años y es historia viva del conjunto catalán. Esta es la novena temporada de Stuani en el Girona, llegó en 2017 después de una aventura de dos campañas en la Premier inglesa en las filas del Middlesbrough. Los datos hablan por si solos: es el máximo goleador histórico del Girona, también el futbolista de la historia del Club con más partidos en Primera y posee el récord de goles saliendo desde el banquillo en la Liga.

Aquí van 10 momentos importantes de Cristhian Stuani en el Girona:

1. El debut en Primera División con doblete incluido ante el Atlético de Madrid. 17 de agosto de 2017, primer partido del Girona en la máxima categoría del fútbol español. Stuani fue titular, consiguió un doblete en tres minutos y dejó claro que era el líder del equipo.

2-La primera gran temporada en la máxima categoría del fútbol español. Temporada 2017-2018, acaba con 21 goles siendo el tercer máximo goleador de La Liga, sólo superado por Leo Messi y Luis Suárez.

3-Máximo goleador en Segunda la temporada 2019-2020. Stuani acabó la temporada con 31 goles, siendo determinante en un Girona que se quedó a un paso del ascenso a Primera.

4-100 goles en partido oficial con el Girona. El 23 de abril de 2022 marca ante la Real Sociedad B y se convierte en el primer jugador de la historia del club en alcanzar esa cifra de goles.

5-Máximo goleador histórico de La Liga saliendo desde el banquillo. Otro récord en la mochila de Stuani, con 34 goles es el suplente más efectivo (el último gol lo marcó el 13 de mayo ante el Valladolid, 0-1).

6-El segundo ascenso a Primera División. El 19 de junio de 2022 el Girona consuma el regreso a la máxima categoría del fútbol español en Tenerife (1-3). Stuani abrió el camino de la victoria en el minuto 41 con un gol de penalti. En ese playoff de ascenso también fue decisivo marcando contra el Eibar.

7-El histórico debut en la Liga de Campeones. El 18 de septiembre de 2024 pasará a la historia del Girona con el debut en la Champions. El escenario, el Parque de los Príncipes; el rival, el París Saint Germain. Stuani lució el brazalete de capitán.

8-El gol (anulado) en la Champions. "Para nosotros el gol anulado a Stuani es gol", dijo Míchel. El 29 de enero de 2025 el Girona cierra su participación en la Liga de Campeones ante el Arsenal (1-2). Stuani marca en el minuto 76 pero el VAR anula el gol por fuera de juego. Antes, el mes de octubre, el uruguayo falló un penalti - en Montilivi - contra el Slovan Bratislava.

9-Los goles se le caen de los bolsillos. Los hat-tricks de Cristhian Stuani con el Girona: el 8 de septiembre de 2019 ante el Rayo (3-1), también el 8 de diciembre del mismo año con el Lugo como rival (3-1) y el 4 de noviembre de 2021 contra el Alcorcón (3-1).

10-Renovación hasta el 2026. "El Girona es Stuani. Stuani es el Girona", así presentó el conjunto catalán la continuidad del futbolista uruguayo hasta el 2026. Y después, veremos.

Stuani es un símbolo del Girona que merece - mínimo - una estatua en Montilivi.