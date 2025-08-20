José Ángel de Jesús, el guardia civil talaverano asesinado por ETA , tendrá una calle en el municipio donde sufrió el atentado terrorista

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) realizará su homenaje anual a los dos guardias civiles asesinados por ETA en un atentado terrorista perpetrado en el año 2000, en el que perdió la vida José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, natural de Talavera de la Reina (Toledo) y su compañera, Irene Fernández Perera . Este año se cumple el XXV aniversario del asesinato, motivo por el que se les dedicará una calle.

El acto tendrá lugar a las 12.30 horas en la plaza Valle de Tena, estará presidido por el alcalde de la localidad altoaragonesa, Jesús Gericó, contará con la asistencia de familiares de ambos agentes y al finalizar se depositará una corona de flores.

El Ayuntamiento ya puso una placa que recuerda a los guardias civiles, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, en el lugar donde explosionó la bomba lapa que la banda terrorista había colocado en los bajos del vehículo y que detonó al poner en marcha el motor cuando iban a iniciar su ronda diaria.

Tenían 32 y 22 años cuando explotó la carga explosiva adosada a los bajos del Nissan Patrol. La onda expansiva alcanzó de lleno a la agente y la mató en el acto e hirió mortalmente a su compañero, que falleció en la ambulancia que le trasladaba al hospital.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), llevaba tres meses en Sallent cuando fue asesinado y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil.