"Power Plus" La nueva bebida de Agua de Valtorre con mucho más sabor

Agua de Valtorre actualiza su línea de bebidas ‘Valtorre Power Plus’, con la que se posiciona en el segmento de las bebidas energéticas, dotándola de un sabor más potente sin cambiar sus características saludables. Valtorre Power Plus presenta una renovada bebida funcional, sin gas y sin azúcar, creada a partir del agua minero-medicinal de su propio manantial situado en la localidad toledana de Belvís de la Jara. Esta nueva línea contiene taurina y cafeína, dos ingredientes qeu hacen que esta bebida cumpla con su eslogan "Máxima potencia", y lo más importante, sin azúcares añadidos. Además, también contiene inositol, para mejorar el funcionamiento de los músculos y huesos y para procesar las grasas. Ayuda a disminuir las fatigas y el agotamiento.

En comparación con otras bebidas energéticas presentes en el mercado, Valtorre Power Plus no contiene gas y su valor energético no supera las 2 kcal frente a las 46 que presentan otras referencias conocidas. A su vez, no contiene ni azúcares ni hidratos de carbono frente a los 11 gramos por 100ml de sus principales competidores. Eso hace que Valtorre Power Plus pueda etiquetarse como una bebida sin azúcar y funcional referente en el sector y especialmente indicada para tomarla en momentos de decaimiento físico.

Valtorre Power Plus viene a complementar la amplia gama de referencias con las que Agua de Valtorre está presente en el mercado, y en el que destaca por sus propuestas saludables, como su bebida isotónica Valtorre 0%, la línea Valtorre Colágeno con Frutos Rojos o las especialmente pensadas para el bienestar como su referencia Valtorre Fatless enriquecida con L-Carnitina.

