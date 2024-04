Los ganaderos de la provincia de Toledo auguran un buen año para el campo

Los embalses de cabecera del río Tajo, en la provincia de Toledo, tienen un nivel de más de 1.000 hectómetros cúbicos. 1 hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros, que es el agua que gasta una población de unos 15.000 habitantes al año. Esta cantidad de litros ha sido por la lluvia que ha dejado la borrasca Nelson en la provincia de Toledo. Cerca de 240 litros por metro cuadrado. Esta agua no solo se ha notado en los embalses, sino también en el campo.

Carlos tiene ganado vacuno de leche en la zona de Talavera de la Reina y ha asegurado a COPE que estas lluvias han salvado la primavera. Habla de la suerte de este año, porque en años anteriores, con la sequía, ni siquiera se ha segado la siembra de muchos agricultores y ganaderos. Con esta agua, ha asegurado también que hay buena materia prima y que puede abastecer al ganado: “Hace un tiempo, el pienso valía más que la leche y eso era por la sequía, ahora al menos, aunque sigue bajando la leche y hay que seguir apretándonos las tuercas, el pienso ha bajado y eso se nota”.

La provincia de Toledo fue la más afectada en el mes por la DANA de principios de año y muchas granjas quedaron inundadas, como la de Carlos, pero con estas lluvias no ha ocurrido lo mismo. El mérito sobre que no haya habido inundaciones ha sido de los mismos ganaderos: “Los ganaderos afectados han limpiado con sus recursos económicos los desagües y esto se ha visto reflejado en que, a pesar de haber llovido mucho más, esta vez las granjas no han sufrido". Dice Diego, otro ganadero.

El campo se ha salvado con esta agua y esto augura un buen año, a pesar de haber dejado algunas procesiones sin salir esta Semana Santa ya pasada, pero al menos los ganaderos, pueden catalogar este 2024, como un buen año para el sector.