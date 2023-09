La Junta moviliza al INFOCAM para colaborar en las tareas de limpieza en Belmonte

La delegada provincial de la JCCM se ha desplazado este martes a Belmonte y Buenache de Alarcón para comprobar cómo evoluciona la emergencia tras las riadas de este lunes. En Belmonte el colegio ha sufrido daños en el exterior pero no afectarán al inicio de las clases

El Gobierno de Castilla–La Mancha ha movilizado al INFOCAM para colaborar con el Ayuntamiento de Belmonte en las labores de limpieza tras la riada que asoló la localidad el lunes por la tarde. Así, desde esta mañana trabajan en la zona los retenes y las autobombas de Huete y Valganga, junto a dos coordinadores y un agente medioambiental. En total unos veinte efectivos.

La Junta también ha enviado a la Brigada de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento y al Servicio de Protección Ciudadana, con las Agrupaciones de Protección Civil de Belmonte, Santa María de los Llanos y las Mesas, que han sumado sus esfuerzos a bomberos, Guardia Civil, etc.

La delegada de la JCCM, Mari Ángeles López, se ha desplazado este martes a la localidad, junto al presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, la subdelegda del Gobierno, Mari Luz Fernández, el delegado de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Ramón Pérez Tornero, el delegado de Educación, Cultura y Deporte, Gustavo Martínez, y la diputada regional, Paloma Jiménez; para interesarse por la situación de los vecinos tras la emergencia.

López ha recorrido las zonas más afectadas por la riada junto a la alcaldesa, Cristina Delgado, a la que ha trasladado su apoyo y el de todo el Gobierno regional para hacer frente a esta situación.

“Hoy quiero enviar un mensaje de ánimo a los alcaldes y a los vecinos de los pueblos la provincia de Cuenca que se están viendo más afectados por estas tormentas. La situación que están viviendo es muy dura pero no están solos. El Gobierno regional está con ellos, al igual que la Diputación. El presidente Emiliano García–Page ya ha anunciado que se va a solicitar la declaración de Zona Catastrófica para los municipios afectados y que los medios de los que disponemos van a estar operativos el tiempo que sea necesario”, ha declarado la delegada, que ha recordado que “aunque Belmonte y Buenache de Alarcón se han llevado la peor parte, también Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, San Clemente, Las Mesas, Villaescusa de Haro, Almonacid del Marquesado, La Alberca de Záncara, Tarancón, etc. han sufrido los efectos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

La delegada ha visitado el colegio de la localidad, donde se ha desprendido un muro exterior y se han anegado los patios, pero “afortunadamente no ha sufrido daños en su interior, por lo que el inicio de las clases no tiene que verse afectado”.

También el Distrito Público de Salud está operativo y desde los Servicios Sociales se está localizando a las personas mayores en situación de vulnerabilidad para comprobar que todas están bien.

“Aunque tengamos mucho trabajo por delante, lo más importante es que no tenemos que lamentar ninguna víctima”, ha remarcado la delegada.

Visita a Buenache de Alarcón

La representante del Gobierno regional en la provincia también se ha desplazado a Buenache de Alarcón por tercera vez desde el domingo para comprobar la situación en la que ha quedado el municipio tras la segunda riada que se produjo el lunes por la tarde.

Allí sigue trabajando el INFOCAM con el retén y la autobomba de Almodóvar del Pinar, el retén y la autobomba doble de La Almarcha y la nodriza de Cardenete, además de un coordinador y una agente medioambiental.

López, que este mismo lunes comprobada en persona cómo habían avanzado los trabajos de limpieza, ha trasladado todo su apoyo al Ayuntamiento y a los vecinos de Buenache de Alarcón que han visto como el barro y lodo volvía a anegar algunas calles.









