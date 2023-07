El Gobierno regional inaugura en Argamasilla de Calatrava la Exposición itinerante ‘Mujeres Referentes de Castilla-La Mancha’

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, que ha asistido a la inauguración ha destacado que el Gobierno regional “pretende, con este tipo de actuaciones, rescatar del olvido a tantas mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia pero que, sin embargo, no han tenido reconocimiento y han pasado al olvido, siendo como fueron muy importantes cada una de ellas en su momento”.

Fernández ha advertido que desde hace tiempo, el Gobierno de Castilla–.La Mancha “lucha por visibilizar a muchas mujeres rescatando el pasado y construyendo referentes a las mujeres de la actualidad, especialmente las niñas y adolescentes, para que puedan verse reflejadas y saber que si otras en el pasado fueron capaces, ellas serán capaces de cumplir su sueño”.

Argamasilla de Calatrava, 24 de julio de 2023–. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha advertido que con la exposición ‘Mujeres Referentes de Castilla–La Mancha’ que, el Gobierno regional “pretende, con este tipo de actuaciones, rescatar del olvido a tantas mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia pero que, sin embargo, no han tenido reconocimiento y han pasado al olvido, siendo como fueron muy importantes cada una de ellas en su momento. Una exposición que reconoce la labor de 28 mujeres de Castilla–La Mancha, seis de ellas de la provincia de Ciudad Real”.



Así lo ha explicado la representante en la provincia del Gobierno regional durante la inauguración de la muestra itinerante que esta mañana ha quedado expuesta en Argamasilla de Calatrava, y donde podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto.

En este sentido, Fernández ha advertido que desde hace tiempo, el Gobierno de Castilla–.La Mancha “lucha por visibilizar a muchas mujeres” porque, “rescatando el pasado y construyendo referentes a las mujeres de la actualidad, especialmente las niñas y adolescentes, para que puedan verse reflejadas y saber que si otras en el pasado fueron capaces, ellas serán capaces de cumplir su sueño”.



La delegada de la Junta ha recordado que el Gobierno de Castilla–La Mancha cuenta con “iniciativas interesantes” como es la exposición de ‘Mujeres Referentes de Castilla–La Mancha’, o la enciclopedia virtual ‘Oliva Sabuco’ en la que “también con mucha más profundidad rescatamos a esas figuras femeninas de la historia que en la inmensa mayoría no se conocen”.



Un hecho, que Fernández ha advertido a que “apenas el siete por ciento de las referencias históricas, ya sean matemáticas, filosóficas o por acontecimientos históricos que nos encontramos en los libros de textos son de mujeres” frente al más del 90 por ciento de hombres.



Y eso “nos hace pensar a las mujeres que no hemos pintando nada, algo que no es así”, por ello “hay que contar y hacer pequeños gestos”, como la exposición Mujeres Referentes de Castilla–La Mancha que “pueden ser de utilidad si aprovechamos la ocasión”

Rescatando a las mujeres castellanomanchegas del olvido

También sobresale la labor que se realiza desde el Centro de Documentación y Biblioteca ‘Luisa Sigea’, que cuenta con libros con perspectiva de género y con obras de escritoras, o el impulso de numerosos premios y líneas de trabajo que cuentan con el nombre de mujeres como las becas ‘Leonor Serrano Pablo’, los recientemente creados Premios de Castilla–La Mancha Mujeres en el Cine ‘Alice Guy’, el Premio Periodístico ‘Luisa Alberca Lorente’ o el ya consolidado Premio Internacional de Castilla–La Mancha a la Igualdad de Género ‘Luisa de Medrano’.



En el ámbito académico se han puesto en marcha dos cátedras en colaboración con las universidades de Alcalá y la de Castilla–La Mancha también con nombre de mujer: la Cátedra de Investigación ‘Isabel Muñoz Caravaca’ y la Cátedra de Igualdad ‘Clara Campoamor’.



A la inauguración de la exposición ‘Mujeres Referentes de Castilla–La Mancha’ en Argamasilla dse Calatrava han asistido, además del alcalde del municipio, Jesús Manuel Ruiz, representantes de ayuntamientos de la comarca y de colectivos ciudadanos de la localidad.











Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando