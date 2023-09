El Gobierno regional asigna 94 millones a los 29 Grupos de Desarrollo Rural para que puedan continuar con sus estrategias sin interrupción

Una de las novedades de esta nueva programación para el periodo 2023–2027 es que se ahonda en una mayor autonomía para los grupos a la hora de desarrollar sus estrategias; además, se pone en marcha del Bono de Emprendimiento Rural para impulsar la diversificación de actividades en el entorno rural.



El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha destacado que este nuevo período la Red de Grupos de Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha va recibir 137,5 millones de euros, cantidad superior a los 134 recibidos en el período anterior.



Toledo, 19 de septiembre de 2023.– El Gobierno regional ha puesto de manifiesto el potencial del medio rural de Castilla–La Mancha con un apoyo constante y decidido a las políticas de impulso al mismo y en particular a las vinculadas a los 29 Grupos de Desarrollo Rural que existen en Castilla–La Mancha y, por tanto, a las 29 diferentes estrategias que han surgido de la participación ciudadana a la hora de decidir qué quería hacer cada grupo en sus territorios.



Una muestra de ese apoyo es que nuestra Comunidad Autónoma ha realizado en plazo la selección de los 29 Grupos de Desarrollo Rural para que pongan en marcha sus respectivas estrategias y ya se les han asignado los 94 millones de euros correspondientes al Programa de Desarrollo Rural 23–27 de euros para desarrollarlas.



“Esta circunstancia, que es la primera vez que ocurre, va a dar continuidad entre el programa anterior y el nuevo que va desde el 23 al 27, es decir no hay parón para que el emprendimiento siga desarrollándose en nuestra región sin que haya tránsito como en ocasiones anteriores”. Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que esta tarde ha mantenido una reunión con el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Secundino Caso, el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesus Ortega, y el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández.



Martínez Lizán ha destacado dos circunstancias más, que por primera vez se ha recogido una demanda, encauzada por RECAMDER, para dar a los Grupos de Desarrollo Rural mayor autonomía en el desarrollo de sus estrategias, que se firmarán en octubre; y la puesta en marcha del Bono de Emprendimiento rural, que con 27.000 euros de ayuda con el que se pretende impulsar la diversificación de actividades en el entorno rural para las personas que quieran instalarse a desarrollar su actividad en los pueblos.



Julián Martínez Lizán también ha querido destacar que los criterios de selección y asignación financiera han tenido en cuenta la Ley de Medidas contra la Despoblación, una ley pionera que ha recogido el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo integral del medio rural en Castilla–La Mancha, lo que significa que habrá más recursos económicos para impulsar proyectos, tanto de iniciativa privada como pública, en las zonas afectadas por la despoblación. Una norma que ha puesto en valor el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural ya que Castilla–La Mancha ha sido primera comunidad en tenerla.



En resumen, ha indicado “tenemos un horizonte importante a descubrir en nuestra región que vamos a aprovechar como se ha hecho hasta ahora, con un trabajo muy concienzudo e implicado desde la Consejería”.



Más dinero en el nuevo período



El responsable regional de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha puesto en valor que este nuevo período la Red de Grupos de Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha va recibir un total de 137,5 millones, cantidad superior a los 134 millones recibidos en el período anterior que fue del 14 al 20 que “supondrán un nuevo impulso para que los grupos sigan desarrollando proyectos en sus territorios”.



Baluartes del medio rural



El consejero ha tenido palabras de agradecimiento tanto para la Red Española de Desarrollo Rural, como para RECAMDER, a las que ha definido como “baluartes que en nuestra región y en nuestra nación apuestan por el medio rural”.



Martínez Lizán les ha agradecido, en particular a la red castellanomanchega, el trabajo conjunto para dar respuesta a las demandas del medio rural y de los GDR “lo que pone de manifiesto el buen funcionamiento de la Red como interlocutora cualificada entre los grupos y la administración regional”.





