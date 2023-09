El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la importancia de visibilizar la lucha contra la trata y la explotación sexual y a la atención a las víctimas

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Lourdes Luna, ha destacado “la importancia de seguir luchando desde las instituciones poniendo todos los recursos a disposición de las mujeres que lo sufran para llegar a eliminar la trata”.

Luna ha pedido no poner el foco solamente en las víctimas, que son las mujeres, sino en quienes consumen prostitución “porque sin demanda no hay trata”.

Ciudad Real, 27 de septiembre de 2022.– La directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Lourdes Luna, ha destacado este miércoles, la necesidad de visibilizar la problemática de la trata y la explotación sexual ya que “hay que dar a conocer que hay mujeres, niñas y niños que son víctimas de trata, y que, aunque nos parezca lejano, es algo que está ahí y existe”.



Así lo ha puesto de manifiesto durante la celebración de las V Jornadas Trata y Explotación Sexual, organizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real y en las que colabora el Gobierno de Castilla–La Mancha.



La responsable del Instituto de la Mujer ha destacado “la importancia de seguir luchando desde las instituciones poniendo todos los recursos a disposición de las mujeres que lo sufran para llegar a eliminar la trata”. En este sentido ha pedido no poner el foco solamente en las víctimas, que son las mujeres, sino en quienes consumen prostitución “porque sin demanda no hay trata”, ha puntualizado Luna.



Durante este año, el Gobierno de Castilla–La Mancha ha destinado 84.000 euros a la lucha contra trata a través de asociaciones y entidades que desarrollan labores de prevención y atención a mujeres víctimas de explotación sexual.



Por último, Luna se ha referido a que nuestra región, situada en el centro de España, es paso obligado para muchos viajeros que vienen de otros territorios lo que hace que sea más prolifero en el número de locales en el que se ejerce la prostitución. Un ejercicio “que esta cambiando”, ya que están desapareciendo los espacios públicos para hacerlo desde los espacios privados como pueden ser pisos, por ello “tenemos que estar expectantes y cuidadosos a que esto no siga creciendo.



En el acto inaugural de las V Jornadas Trata y Explotación Sexual han participado celebradas en el Colegio de Abogados de Ciudad Real han participado, además de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Lourdes Luna, la delegada provincial de Igualdad en Ciduad Real, Manuela Nieto–Márquez; el decano del Colegio de Abogados, Cipriano Arteche; el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.





