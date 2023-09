El Gobierno de Castilla-La Mancha continuará desarrollando el Plan de Salud Horizonte 2025 como hoja de ruta de las políticas sanitarias

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado el continuo avance de la sanidad pública de Castilla–la Mancha en los últimos años, de la que Ciudad Real es un claro ejemplo, y la proyección a futuro para consolidar estas mejoras en esta tercera legislatura, apostando por el método.



La nueva responsable del Área Integrada de Ciudad Real, Isabel Campanario, hasta ahora subdirectora médica de la Gerencia de Ciudad Real, sustituye en el cargo a Alberto Jara, actual gerente del SESCAM.

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha abre una tercera etapa de consolidación del avance de las políticas sanitarias públicas, siguiendo la hoja de ruta del Plan de Salud de Castilla–La Mancha Horizonte 2025.



Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que acompañando al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, han asistido a la presentación de la nueva directora de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, Isabel Campanario, hasta ahora subdirectora médica, que sustituye en el cargo a Alberto Jara, actual gerente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha.



El responsable de políticas sanitarias ha destacado el continuo avance de la sanidad pública de Castilla–la Mancha en los últimos años, de la que Ciudad Real es un claro ejemplo, y la proyección a futuro para consolidar estas mejoras en esta tercera legislatura.



“Nos preocupamos en una primera etapa por consolidar los servicios públicos y recuperar infraestructuras sanitarias, para que a ningún ciudadano le faltase atención de calidad”, ha dicho Fernández Sanz.



En un segundo mandato, “hicimos frente a una pandemia reforzando el sistema público con más profesionales, nuevos hospitales más y mejor dotados y acabamos con la obsolescencia tecnológica”.



Todo ello se ha plasmado en el Plan de Salud 2025 que será el leitmotiv de esta tercera etapa donde “trabajaremos desde la sostenibilidad y el avance del sistema, en la humanización de la asistencia sanitaria, en la gestión colaborativa y en la prevención de la enfermedad”, ha subrayado el responsable de políticas sanitarias.



Respecto a Isabel Campanario, ha destacado que es la primera mujer que asume la dirección gerencia del área de Ciudad Real y es “un valor seguro por su demostrada eficiencia en la dirección médica, su capacidad de trabajo y liderazgo, pero sobre todo por su compromiso con la sanidad pública”, ha dicho Fernández Sanz.



Isabel Campanario, nueva directora gerente



La nueva responsable de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, Isabel Campanario, ha destacado en su discurso el objetivo principal de “seguir creciendo y esto implica necesariamente continuidad”, ha dicho, “porque lo que funciona no hay que cambiarlo, solo mejorarlo”.



Unas mejoras que pasan por la innovación, por la formación, docencia, la investigación, las nuevas tecnologías, la colaboración con la Universidad, por la reconversión de roles profesionales, retención y captación del talento, por conseguir sistemas de información que permitan evaluar resultados y facilitar la toma de decisiones, ha concretado Campanario.



Para ello, y bajo las directrices del Plan de Salud Horizonte 2025, la nueva gerente ha apelado a los profesionales “como principal activo en todos los ámbitos, en el sociosanitario, en el comunitario y en el hospitalario”



Finalmente, tras agradecer la confianza del Gobierno de Castilla–La Mancha, del consejero de Sanidad y del gerente del SESCAM y con “el excelente legado de Alberto Jara al frente del área en los últimos ocho años”, Campanario se ha comprometido a “perseguir la excelencia con la calidad asistencial y la seguridad del paciente”. “Estoy aquí para escucharos, sumar voces y trabajar juntos”, ha concluido la directora gerente de Ciudad Real.



Por su parte, el director gerente del SESCAM ha agradecido a Isabel Campanario su decisión de dar un paso al frente y hacerse cargo de la dirección del Área Integrada de Ciudad Real. “Sin duda, no hay una persona mejor para seguir mejorando esta Gerencia”, ha dicho Jara, quien ha destacado su “trabajo incansable, inteligencia, compromiso y lealtad, su orgullo de pertenencia, su método, sencillez, saber estar y su generosidad”.



Jara, que dejó la dirección de la Gerencia de Ciudad Real a finales del pasado mes de julio, ha aprovechado su intervención para agradecer el trabajo realizado por todas y cada una de las personas que le han acompañado en su equipo directivo y a todos los profesionales del Área Integrada “porque estos ocho años han sido un verdadero master de aprendizaje y formación, pero sobre todo, ocho años que han llenado mi mochila de los sentimientos que me han regalado todos los profesionales de esta Gerencia”.



Trayectoria y curriculum



Isabel Campanario López es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.



Su vinculación con la sanidad pública de Castilla–La Mancha comenzó en 2001, cuando llegó al Hospital de Alarcos para formarse como especialista en Farmacia Hospitalaria. Fue la segunda residente que se formó en la Unidad Docente de Farmacia Hospitalaria del Hospital de Ciudad Real.



En su currículum formativo destacan diferentes másteres en gestión de servicios de Farmacia y también ha realizado un programa de Dirección y Gestión de la Innovación.



Ha formado parte del servicio de Farmacia Hospitalaria de Ciudad Real desde el año 2005 donde ha sido responsable de los departamentos de Almacenamiento y Dispensación, así como las áreas de Gestión farmacoeconómica y logística del Medicamento.



En 2017 se incorporó como subdirectora médica al equipo directivo de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real con Alberto Jara al frente, puesto que ha ejercido hasta asumir las funciones de la dirección gerencia.





