Extinguido y sin heridos un incendio en una empresa de metales de Quintanar de la Orden

Los bomberos del parque de Villacañas (Toledo) han dado por extinguido un incendio que se ha declarado a primera hora de este miércoles en una empresa de metales y transformados en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, en el que no ha habido que lamentar heridos.



Fuentes del servicio de emergencias 112 han informado a Efe de que el incendio se ha detectado a las 7.23 horas en una empresa ubicada en el Polígono Alto Losar, y al parecer el fuego ha afectado a unas cintas transportadoras y a una tubería de pentanol. Además, el humo ha afectado a dos naves colindantes.



Los bomberos del parque de Villacañas han dado por extinguido el incendio a las 10.04 horas y en estos momentos se encuentran refrescando y ventilando la zona.



El suceso no ha causado daños personales y los trabajadores de la empresa afectada han salido por su propio pie debido al humo que había en las instalaciones, de forma que está previsto que puedan regresar una vez que los bomberos terminen de ventilar la zona.



Hasta el lugar del suceso se han desplazado, además de los bomberos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Quintanar de la Orden y una ambulancia de soporte vital básico, como medio preventivo ya que no ha habido heridos.