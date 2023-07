Desde hoy se pueden consultar los listados provisionales de admitidos y excluidos en los procesos selectivos de la Oferta Pública de Empleo de Estabilización del SESCAM

Se han registrado más de 52.000 solicitudes, de las que algo más del 70 por ciento corresponden al sistema de acceso mediante concurso–oposición y el resto a concurso.

Toledo, 20 de julio de 2023.– El Diario Oficial de Castilla–La Mancha ha publicado hoy la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM por la que se aprueban los listados provisionales de admitidos y excluidos para el mayor proceso selectivo celebrado en la historia del servicio regional de salud, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de Estabilización, que incluye un total de 2.651 plazas.



A partir de hoy los interesados pueden consultar estos listados en la página web del SESCAM (https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha (www.jccm.es), en el apartado de publicaciones.



Desde mañana queda abierto el plazo de cinco días para que las personas aspirantes excluidas provisionalmente puedan subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o no inclusión expresa en los listados.



Tal y como establece la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, estas 2.561 plazas se han convocado mediante dos sistemas de acceso. Por un lado, el concurso–oposición, que incluye aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida entre 3 y 5 años; y el concurso para las plazas ocupadas durante más de cinco años.



Así, de las 126 convocatorias, 65 (que incluyen 1.487 plazas) se desarrollarán mediante procedimiento de concurso–oposición y las 61 restantes (con 1.164 plazas de 43 categorías) a través de concurso.



Se trata del mayor proceso selectivo celebrado en la historia del sistema sanitario público regional, tanto por el número de convocatorias (126), categorías incluidas (65) y número de plazas (2.651).



Del total de plazas incluidas en esta Oferta Pública de Empleo, 707 corresponde a 41 categorías de personal facultativo; 863 a cuatro categorías de personal sanitario diplomado de grado; 490 a seis categorías de personal sanitario técnico; y 591 a catorce de personal de gestión y servicios.



En los procesos de concurso–oposición, los exámenes no serán eliminatorios. Además, incluye como novedad la puntuación para aquellos candidatos que, habiendo aprobado en otros procesos selectivos del SESCAM, no hayan obtenido plaza.



En el caso de los procesos de concurso, los servicios prestados serán valorados con un máximo del 60 por ciento. Además, los candidatos que concursen a una plaza de igual categoría a la que están ocupando en el SESCAM tendrán mayores probabilidades de obtener la máxima puntuación.





