La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real ha destacado que en la región tenemos una tasa de actividad entre las personas con discapacidad de las más altas del país, que llega casi al 40 por ciento y eso nos indica que tenemos seguir avanzando por el mismo camino para “intentar que las personas con discapacidad tengan una vida plena que al final es de lo que se trata”

En la provincia de Ciudad Real hay dos mil personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social, “todavía son pocas, apenas un dos por ciento de los contratos de los trabajadores y trabajadoras de toda la provincia” por lo que ha señalado "el compromiso del Gobierno de Emiliano García–Page con el mundo de la discapacidad y su inserción laboral”

Ciudad Real, 30 de septiembre de 2023.– La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, reafirma el compromiso del Gobierno regional con las políticas encaminadas a favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad durante la celebración del XXXII Día de la ONCE que ha tenido lugar en Alcázar de San Juan.



Fernández ha destacado el trabajo que realiza la ONCE “desde Castilla La Mancha estamos tremendamente agradecidos a la ONCE, a Ilunión a sus centros especiales de empleo, y sus proyectos de inserción socio laboral, el apostar por la inserción socio laboral de las personas con discapacidad que es lo que, verdaderamente promueve, una autentica integración en la sociedad, una autentica autonomía, favorece la autoestima de las personas con discapacidad y les permite hacer un proyecto de vida autónomo que aunque tenga que tener apoyo conlleve una vida plena”.



Ese, ha dicho, “es el salto de gigante que en los últimos años hemos dado en España, en Castilla–La Mancha y en la provincia de Ciudad Real dando a conocer que “en la región tenemos una tasa de actividad entre las personas con discapacidad de las más altas del país que llega casi al 40 por ciento”, una tasa de actividad alta en relación al resto del país pero aún muy baja en relación al resto de la población.ç



En este sentido, ha indicado que “tenemos seguir avanzando por el mismo camino y que el Gobierno de Castilla–La Mancha tiene que ir de la mano de la ONCE, de los Centros Especiales de Empleo y Centros de Capacitación de todas las entidades sin ánimo de lucro, que se dedican a intentar que las personas con discapacidad tengan una vida plena que al final es de lo que se trata”. Un objetivo en el que “el Gobierno de Emiliano García–Page tiene la mano tendida”.



La delegada de la Junta ha dado a conocer que en la provincia de Ciudad Real “hay dos mil personas con discapacidad” afiliadas a la Seguridad Social trabajando por cuenta propia o cuenta ajena, “todavía son pocas, apenas un dos por ciento de los contratos de los trabajadores y trabajadoras de toda la provincia”.



Por ello, “hay que seguir esforzándonos porque, es evidente, que una sociedad que quiere avanzar, avanza realmente si lo hace en conjunto y no deja nadie atrás” y para eso la ONCE no solo demuestra que ha sido pionera sino un referente tanto para entidades del sector como para el resto de la sociedad y cuentan con un respeto que es enorme”, ha puntualizado.



Por ello ha mostrado el el compromiso del Gobierno de Emiliano García–Page con el mundo de la discapacidad, con las políticas para favorecer a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y, sobre todo, apoyándonos mucho en el tercer sector social que hacen posible que lleguemos a todo el territorio”.

Fernández ha advertido que “el valor de las organizaciones son las personas” desde las bases hasta quienes las dirigen, pasando por los sindicatos. Por eso, tienen una gran importancia este tipo de reconocimientos, porque “ponen de manifiesto que sois imprescindibles, que las personas son el pilar de la ONCE desde quien vende el cupón hasta quien lo compra, pasando por todos los que forman parte de ella”.



En el acto celebrado en el que ha sido reconocidas 19 personas asociadas a la ONCE han participado, además, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; la delegada provincial de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto; presidente del Consejo Territorial ONCE Castilla–La Mancha, José Martínez y Alejandro Oñoro, consejero delegado de Ilunion y consejero general de ONCE Castilla–La Mancha









