Alerta por fraude en Toledo: cobran 300 euros y no resuelven nada

Los vecinos de Toledo se han llevado una sorpresa cuando, al querer reparar alguno de sus electrodomésticos, han acabado siendo víctimas de una supuesta estafa.

Y es que cuando se estropea algún producto electrodoméstico, lo habitual es acudir a algún centro de reparación de referencia, al que ya hayamos acudido o que simplemente nos hayan recomendado. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, también echamos mano del móvil o el ordenador y buscamos lo que queremos vía internet.

Eso es lo que han hecho los vecinos afectados que, ante una avería, contactaron con una empresa que encontraron por Internet como "servicio de reparación de electrodomésticos". Llamaron por teléfono al número que aparecía, y concertaron una visita a domicilio con el técnico de la empresa.

El problema viene cuando el supuesto especialista aparece en casa. Allí hace como que está reparándolo, pero nada más lejos de la realidad. Y cuando acaba la visita, el supuesto técnicocobra en efectivo cuantías de unos 300 euros, fingiendo que tiene que volver otra vez para acabar la reparación. Pero no, eso nunca sucede.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha querido alertar a los vecinos, emitiendo un comunicado y poniéndoselo en conocimiento a la Policía Nacional. Esta oficina se encarga de salvaguardar la integridad del consumidor, y resolver los conflictos que pudieran darse con empresas. Se trata de un servicio cada vez más demandado por las personas consumidoras y totalmente gratuito para los vecinos.

Cómo evitar posibles fraudes

Lo cierto es que hay ocasiones en las que es complicado evitar estos fraudes y acabamos cayendo porque no está en nuestra mano. Pero hay ciertas precauciones que podemos y debemos llevar a cabo para intentar así prevenirlo.

Se aconseja que cuando nos visite un técnico, pidamos que se identifiquen. Es algo sencillo, que no pensamos, pero que debemos tratar de hacer en la medida de lo posible. Además, debemos tomar precauciones, y no firmar nada, por mucho que nos insistan. De esta forma nos ahorramos autorizar algo que no queramos o estemos de acuerdo.

Por último, otra de las recomendaciones es no pagar nada. Ni en efectivo ni tampoco a través de nuestra cuenta bancaria. Hay que tratar de no dejar a nadie obtener datos o información personal que no queramos que tengan. Y sobre todo, en caso de dudas, acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor cuanto antes, para que nos puedan ayudar lo antes posible. Y si en algún momento vemos que la situación es más tensa o se complican las cosas, no hay que dudar en llamar a la Policía. Porque si vemos que se trata de una estafa o que estemos siendo víctimas de un posible fraude, hay que interponer la correspondiente denuncia.