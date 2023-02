¿Reparara o comprar? Un experto nos cuenta el porqué "a las marcas no les interesa que se repare un aparato"

¿Reparar o comprar? ¿Reutilizar o tirar? ¿Reciclar o seguir tirando? Te pongo un ejemplo. Compraste un microondas por 80 euros. Se estropea y la reparación, te dice el técnico que te cuesta 62’80 euros ¿Qué hacemos? ¿Lo reparamos o compramos uno nuevo?

Este es el dilema al que nos hemos enfrentado una y otra vez en los últimos tiempos ¿Nos merece la pena invertir en la reparación? Vamos a buscar respuestas esta mañana en 'Herrera en COPE' y lo vamos a hacer de la mano de los especialistas en este asunto. Los técnicos recomiendan reparar los electrodomésticos en un 90 por ciento de los casos, porque suele merecer la pena el arreglo.

Hace un par de días, nos llamó Ginés para contarnos que se le acababa de estropear el frigorífico. Uno de esos grandes, buenos, potentes. Bien, pues según el técnico que fue a su casa, no había manera de repararlo. Según cuenta el propio Ginés en 'Herrera en COPE', le dijeron que "era un problema de la placa base y la placa de ese frigorífico ya no se hacía. Me dijeron de un sitio que repara placas bases de electrodomésticos en el municipio sevillano de Camas. Me he quedado encantado, porque por 80 euros me han arreglado el frigorífico".

Encontrar la pieza adecuada para el arreglo, ese gran misterio que acompaña a la humanidad desde hace décadas. Y eso que ahora la ley obliga a todos los fabricantes, desde hace un año, a tener y guardar piezas de repuesto para todo, durante al menos 10 años.

No cabe duda de que la delicada situación económica y la crisis que atravesamos, y por supuesto el cuidado del planeta, han motivado que las reparaciones de pequeños electrodomésticos se disparen en España hasta un 40 por ciento en el último año.

Este dato demuestra que se ha producido un cambio en las costumbres, si antes descartábamos llevar el electrodoméstico al taller, ahora como mínimo nos planteamos la posibilidad de pedir un presupuesto y valorar si nos compensa la inversión en el arreglo.

También está pasando algo parecido con el mundo de la moda y la ropa. Carmen Valor es profesora de la Universidad de Comillas ICADE e investigadora del grupo E- SOST de esta universidad. Ha contado cosas tan interesantes como que "cada año tiramos 19 kilogramos de ropa por habitante y en los vertederos no cabe más. Así que, como parte de la estrategia de economía circular de la Unión Europea, la industria textil tiene que buscar maneras para cambiar su modelo de negocio, evitar que tiremos toda esa cantidad de ropa y que se vuelva a utilizar de distintas maneras", explica Carmen. El estigma de que usar ropa de segunda mano era cosa de pobres ya pasó y ahora casi todo son ventajas. En el precio, en la calidad e incluso, como motor para general empleo y riqueza.

Un beneficio, sin duda, de lo más interesante. Pero volviendo al mundo de la reparación. En España, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), hay más de 18 millones de hogares en los que todos los días se estropea, rompe o avería algo: si no es una tubería, es la tostadora. Hogares que gastan una media de 7 mil euros al año en su mantenimiento y cuidado. Con este dato, vuelvo a la pregunta del principio: ¿Nos merece la pena invertir en la reparación?

Se lo voy a preguntar a un especialista en la materia. Julián Jociles, quién de ser además oyente de 'Herrera en COPE', lleva 18 años reparando equipos electrónicos y es dueño de un negocio que se dedica a reparar electrodomésticos, llamado Fotoreparex. Nos llamó hace unos días para contarnos qué hacen las marcas para evitar la reparación de sus productos, que no es otra cosa que encarecer el precio de los repuestos. ¿Cómo es posible que por un repuesto que puede costar 3 euros, la marca te llegue a cobrar 30 euros?

La respuesta a esto, según explica Julián en 'Herrera en COPE' es que "no les interesa que se repare un aparato electrónico. Es una pena, pero es así". Para ser más claros, les compensa más a los fabricantes de estos electrodomésticos que tiremos el aparato viejo y volvamos a hacer una gran inversión económica en comprar uno nuevo, porque les da más beneficios. "Si se repararan todos los electrodomésticos que se pueden reparar las marcas no venderían", agrega.

"Nosotros reparamos desde equipos fotográficos, que estamos especializados en ello, a televisiones, equipos de música, tablets, Todo el producto electrónico", comenta Julián en cuanto a la especialización de reparación de electrodomésticos de su negocio. "En los servicios técnicos intentamos incentivar al cliente para que reparen. Tiramos nuestro precio de mano de obra por los suelos para intentar abaratar al máximo posible la reparación", cuenta. "En los móviles es curioso. Termina la garantía y empiezan a dar problemas (...) Está todo enfocado al usar y tirar", añade.