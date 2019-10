El zasca de José Manuel Soto a Page que han aplaudido las redes

El cantante José Manuel Soto ha respondido en Twitter a un comentario del Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, contra su homólogo de la Generalitat, Quim Torra, por la aprobación por parte del Parlament de una propuesta de resolución en la que se pedía la retirada de la Guardia Civil de Cataluña.

Page manifestaba en su tuit “mi solidaridad con la Guardia Civil y la Policía. Como Presidente, represento al Jefe del Estado en mi tierra. Es insultante que alguien que debe su cargo a la Constitución como presidente de Cataluña, utilice ese resorte para destrozarla. No vamos a estar de brazos cruzados”.

En sus declaraciones, el líder de Castilla-La Mancha añadía "que sepan que no vamos a estar de brazos cruzados porque el esperpento en el que se ha convertido la política independentista lo está pagando en primera instancia la sociedad catalana y nuestro deber y obligación es que no pervierta y no convierta en crisis política la política española", ha continuado el presidente socialista.

Finalmente, García-Page anunciaba que va a volver a ofrecer a la Guardia Civil la posibilidad de ampliar los servicios en Castilla-La Mancha y, aunque la Junta de Comunidades no tiene competencias al respecto, él está dispuesto "a arrimar el hombro".

Soto le dice al Presidente castellanomanchego: “Señor Page, su jefe llegó al poder gracias a una moción de censura apoyada por Torra, Otegui y compañeros mártires, si no hubiera sido por eso todavía estaría gobernando @marianorajoy que ganó las elecciones del 2016 y nos habríamos ahorrado todo este follón”.

Sus seguidores han aplaudido el zasca del cantante con un buen número de comentarios, retuits y "me gusta".