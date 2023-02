El consejero de Fomento, Nacho Hernando, se ha mostrado satisfecho con los datos de uso de este nuevo modelo y ha asegurado que “abordaremos el estudio de la implantación del mismo transporte sensible a la demanda en la zona de Calatrava para seguir adelante con esta movilidad humana, accesible, cercana y sensible a las necesidades de la gente”.



Nacho Hernando ha inaugurado, junto a la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; las obras de remodelación que se ha llevado a cabo en la travesía de la localidad que han supuesto una inversión total de más de 360.000 euros.



Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 27 de febrero de 2023.– El transporte sensible a la demanda, puesto en marcha por el Gobierno regional en Campo de Montiel, roza los 300 viajes realizados y los 2.700 kilómetros recorridos.



Así lo ha avanzado hoy el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha inaugurado junto a la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; las obras de remodelación que se ha llevado a cabo en la travesía de la localidad.



De esta manera, Hernando ha remarcado que “estamos muy contentos y muy satisfechos; además de muy pendientes de los comentarios y de las reseñas que nos están dando los vecinos y vecinas, los alcaldes y alcaldesas del Campo de Montiel”.



Asimismo, el responsable de Fomento ha asegurado que “abordaremos el estudio de la implantación del mismo transporte sensible a la demanda en la zona de Calatrava para seguir adelante con esta movilidad humana, accesible, cercana y sensible a las necesidades de la gente”.



Remodelación de la travesía de Calzada de Calatrava



El Gobierno regional ha llevado a cabo la remodelación de la CM–4111a en Calzada de Calatrava. La obra ha supuesto una inversión total de más de 360.000 euros en un tramo total de cuaro kilómetros.



Nacho Hernando ha firmado junto con la alcaldesa de Calzada de Calatrava la cesión de esta travesía y ha destacado que “la inversión que se ha hecho es una inversión que da varias claves: en lo que tiene que ver con la seguridad vial, en lo que tiene que ver con las mejoras económicas y en lo que tiene que ver también con fomentar la humanización de nuestros pueblos y que las calles sean de nuestros vecinos y nuestras vecinas y no de los coches y de los camiones”.





