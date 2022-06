Un trabajo presentado por el Hospital de Guadalajara sobre sangrado en pacientes Covid suscita gran interés en el Congreso Internacional de Intervencionismo

El Congreso Internacional de Intervencionismo dirigido a Emboloterapia, celebrado en Nueva York, ha seleccionado el trabajo presentado por Nikola Mimica Haasz, radiólogo vascular e intervencionista del servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital de Guadalajara. Se trata del único trabajo español en una cita en la que se escogieron cien pósters científicos de entre miles de solicitudes.



Se ha valorado el alto nivel de un trabajo que da recomendaciones para un procedimiento “seguro, eficaz y sin complicaciones” con el que tratar el sangrado retroperitoneal en pacientes Covid ingresados y con tratamiento anticoagulante.

Guadalajara, 12 de junio de 2022.– Un trabajo realizado en la Unidad de Radiología Vascular Intervencionista perteneciente al servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha sido seleccionado para su exposición durante el Congreso Internacional de Intervencionismo dirigido a Emboloterapia GEST, celebrado del 19 al 22 de mayo en la ciudad de Nueva York.





El trabajo ‘Transcatheter Arterial Embolisation for Spontaneous Retroperitoneal Hemorrhage: A single–center experience’ o ‘Embolización endovascular transcatéter de los sangrados retroperitoneales espontáneos: Experiencia de un centro hospitalario’, presentado por el doctor Nikola Mimica Haasz, radiólogo vascular e intervencionista del servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital de Guadalajara, ha sido el único póster español seleccionado en este congreso internacional, en el que se escogieron 100 trabajos de entre miles de solicitudes presentadas.





Este póster muestra su experiencia durante la pandemia por Covid–19 en el manejo de un importante número de pacientes con Covid severo, ingresados en el Hospital de Guadalajara y a los que se había aplicado tratamiento anticoagulante debido al alto riesgo trombogénico que se asocia a esta enfermedad y a la inmovilidad durante la hospitalización.





Lo que se observó es que algunos de estos pacientes anticoagulados, sin antecedentes de sangrado o patologías previas importantes, desarrollaban sangrado abdominal espontáneo que representa una complicación potencialmente letal si no se detecta y trata de inmediato.





Al sospechar la existencia de sangrado, desde los servicios a cargo del paciente se indicaba la realización de una tomografía computarizada (TC). Cuando el servicio de Diagnóstico por Imagen confirmaba el sangrado, se avisaba al equipo de guardia de Radiología Intervencionista.





Hay que destacar de esta unidad del Hospital Universitario de Guadalajara, encabezada por el doctor Julián Vicente del Cerro González, el trabajo tanto de los facultativos como del personal de Enfermería y los técnicos de rayos que trabajan en la misma en el manejo de los pacientes sangrantes. Dicha unidad acudía con inmediatez para intervenir a los pacientes, gracias a la alerta continuada establecida hace ya más de tres años.





El doctor Nikola Mimica valora el interés que ha suscitado este trabajo, que ha sido posible gracias a la colaboración de servicios como Medicina Interna, Medicina Intensiva y Geriatría, por “su buen manejo de los pacientes que permitió actuar con inmediatez y salvar vidas”.





Este trabajo, que ha aportado el Hospital de Guadalajara, ha sido valorado en dicho congreso internacional por proporcionar ‘tips and tricks’, es decir ‘consejos y trucos para llevar a cabo un procedimiento ante todo seguro, eficaz y sin complicaciones’, con técnicas mínimamente invasivas.





El póster ha suscitado un gran interés por el alto nivel técnico demostrado, por su carácter novedoso y también porque ofrece indicaciones para un procedimiento seguro “ante una situación por la que habían pasado todos los profesionales asistentes al congreso, porque habían tenido la misma experiencia con este tipo de pacientes”, según ha explicado el doctor Mimica.





El Congreso Internacional GEST 2022 (Global Embolization Symposium and Technologies), de gran trascendencia internacional y de referencia en el área de la embolización, ha reunido en Nueva York a más de 1.000 profesionales de todo el mundo del ámbito de la Radiología Vascular e Intervencionista.





