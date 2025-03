¡No te confundas! Un alergólogo da la clave para diferenciar los síntomas de un resfriado y una alergia

Las altas temperaturas de hace unas semanas han despertado alergias dormidas. Si has tenido síntomas propios de la alergia, es que ya han aparecido esas alergias de invierno. Para la gente alérgica, esto es un fastidio.

Jimena tiene “ocho años y cada vez lo paso peor con las alergias. Empezaba con los ojos, la nariz, pero el año pasado no podía respirar. Casi me pongo muy mala”. Tiene que tomar medicamentos “inhaladores, gotas para los ojos, cosas para la nariz. Y ahora me están haciendo pruebas a ver si me pueden poner la vacuna”.

ALERGIA INVERNAL

Ángel Morales, es Jefe de sección de Alergología en el Hospital Universitario de Toledo, además es alergólogo también en HMIMI Hospitales y nos cuenta por qué tienes esos síntomas antes de la primavera.

El secreto está “en las plantas que caprichosamente tienen cada una, una época de soltar su polen. Y aunque todo el mundo piense que las alergias son sobre todo primaverales por el olivo, las gramíneas, que son las más importantes, hay otras plantas, otros árboles que pueden dar problemas en otras épocas del año.

Y es el caso de las alergias que llamamos invernales. Son precisamente los árboles tan conocidos como los cipreses y las arizónicas, que son los que estos días están dando problemas alérgicos a los pacientes”.

El mes de febrero ha sido el peor para estas alergias de invierno. Las altas temperaturas de esta primavera, que no ha llegado, que llega en 15 días, han anticipado sobre todo los síntomas. Curiosamente hemos tenido unos días con muy buena temperatura, que precisamente eso favorece que se libere el polen.

“Por eso los alérgicos en febrero han estado con síntomas muy importantes en el caso de que sean alérgicos al ciprés. Pero precisamente desde hace dos o tres días estamos con lluvias y se esperan más lluvias en los próximos días, que esto lo que hace es que limpia la atmósfera.

El polen al contacto con la humedad, con el agua, pesa más, se va al suelo y ese polen ya no nos va a dar problemas alérgicos. Con lo cual todos los alérgicos que hace una semana estaban bastante fastidiados, en estos días estarán de enhorabuena porque sin medicación van a estar muy bien”.

CONFUSIÓN EN SINTOMAS

Si no has tenido todavía alergia hasta ahora, puede que te confundas con los síntomas, ya que en estos meses, con el frío, es muy común un constipado o resfriado. Ángel, como alergólogo, te va a dar algunos consejos.

“Estornudos, estornudos muy frecuentes. En alguien que tiene mucosidad transparente, como la clara de huevo, y que no tiene fiebre, es muy característico de un problema alérgico.

Mientras que si es una infección, normalmente la mucosidad ya va a tener color, va a ser amarillenta o incluso verdosa, va a haber malestar general, incluso décimas, dolor de cabeza, o sea, va a haber otra serie de síntomas acompañantes que nos van a hacer pensar más bien en una infección que en un problema alérgico.

Entonces, ante estornudos frecuentes, picor de ojos y mucosidad de color transparente, hay que pensar que puede ser por un problema alérgico”.

PRUEBAS PARA SABERLO

No es para tanto. Las pruebas de la alergia son rápidas y según el médico, no duelen apenas. “Se administran unas gotas encima del antebrazo y se hace una pequeña punción que no tiene por qué sangrar y no es dolorosa. Eso lo hacemos incluso a niños de pequeña edad. Y hay que esperar 15 minutos a que los resultados, en el caso de que alguien sea alérgico, porque en su organismo haya anticuerpos contra ese polen, entonces se va a poner rojo, va a picar un poquito y vamos a poder determinar cuál es el tipo de alergia y a qué tiene el paciente alergia”.

Según la Organización Mundial de la Alergia, el 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica. Y puede que hasta ahora no la hayas tenido, pero el 25% de los españoles puede sufrir algún tipo de alergia a lo largo de su vida.