Estos son los avisos por lluvias y tormentas en Castilla La Mancha: piden prudencia al salir de casa

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este lunes el aviso amarillo por lluvias que pueden dejar acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en doce horas, así como 15 litros por metro cuadrado en una hora, y que pueden ir acompañadas de tormenta.

Estas precipitaciones fuertes, acompañadas de tormenta, pueden ser fuertes o muy fuertes y persistentes en la provincia de Albacete y zonas aledañas desde por la mañana.

En general, en Castilla-La Mancha los cielos estarán nubosos o cubiertos que, en el extremo occidental tenderá a poco nuboso al final del día. La nubosidad baja propiciará brumas y nieblas durante las primeras horas en diversos puntos de la comunidad autónoma, más probables, densas y persistentes en el entorno de Parameras y también podrán aparecer al final del día en zonas montañosas de Albacete.

Durante la madrugada, se esperan lluvias débiles o moderadas y chubascos en la Mancha, y con tormentas y precipitaciones fuertes en el extremo oriental y no se descarta algún chubasco aislado, que puede ser localmente fuerte, en Ciudad Real y Cuenca.

De este modo, se espera que en las capitales de provincia las temperaturas mínimas ronden los 13 grados en Cuenca y Toledo, 14 grados en Albacete y 15 en Ciudad Real y Guadalajara, mientras que las máximas marcarán los 22 grados en Albacete, 24 en Ciudad Real, 25 en Cuenca y Guadalajara y 26 en Toledo.

Con estas previsiones meteorológicas, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha indicado que el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales es este lunes bajo en toda la comunidad autónoma

incidencias

Las lluvias de la borrasca extratropical que cayeron ayer domingo en Castilla-La Mancha han causado ocho incidencias durante la noche de este domingo, todas ellas en la provincia de Albacete.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha anunciaba que, en el marco de la activación del Plan Específico por Riesgos Meteorológicos Adversos (Meteocam) continua la fase de alerta para las provincias de Albacete y Cuenca, debido a los avisos naranjas por lluvia emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología, se han producido ocho incidentes desde las 21:00 horas de este domingo hasta las 8:00 horas de este lunes, todas en la provincia de Albacete.

En concreto, desde las 21:00 hasta las 23:00 horas de este domingo se han producido siete incidencias, la mayor parte en Almansa (Albacete) por balsas de agua en vías públicas, calles y algunos garajes inundados, así como también balsas de agua en Valdeganga y en Montealegre del Castillo.

Además, de las 23:00 horas del domingo hasta la medianoche se ha registrado un desprendimiento de cables de luz en una fachada, en Casas Ibáñez (Albacete). Desde la medianoche hasta las 8:00 horas de este lunes no se han contabilizado incidentes derivados de las lluvias.