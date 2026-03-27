La petición del obispo Lorca Planes a la patrona en el día grande de Cartagena: 'Concédenos serenidad'

Cartagena celebar este Viernes de Dolores el día de su patrona, la Virgen de la Caridad. La basílica ha acogido la tradicional celebración de la Onza de Oro con una misa presidida por el obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, quien ha calificado la jornada como "una fiesta muy grande".

17 años como obispo de Cartagena

Durante una entrevista en COPE, el obispo ha reflexionado sobre su trayectoria. "Han pasado 17 años como obispo, y la verdad es que me ha parecido un suspiro", ha confesado, asegurando que "he sido muy feliz, estoy muy feliz realmente de haber podido servir también a todos". Además, ha destacado el orgullo que siente al presentarse en sus gestiones en Roma como "el obispo de Cartagena".

Un mensaje de paz y caridad

En un día tan señalado, Lorca Planes ha dirigido su recuerdo "de una manera muy especial, pues, de toda la gente que sufre". Ha lamentado que el mundo está "demasiado cargado de violencias, de guerras" y ha recordado el ayuno propuesto por el Papa Francisco: "ayunáramos de palabras que hieren, de palabras que separan, de palabras que rompen la comunión".

Por ello, ha subrayado que hoy es un día para pedir "cordura, sentido común y, sobre todo, desde el punto de vista de la fe, pues, la caridad de poder estar cerca de los demás, ayudando, más que separando". Su petición a la patrona ha sido clara: "Madre, como tú estuviste, en una circunstancia de un dolor supremo, pero con una serenidad muy grande, concédenos también a nosotros esta serenidad para poder arreglar las cosas entre nosotros".

La Onza de Oro y la Semana Santa

El obispo también ha explicado el significado de la Onza de Oro, una donación que la alcaldesa entrega en nombre del Ayuntamiento al Santo Hospital de Caridad. Para Lorca Planes, este acto "es un signo también de lo que significa misericordia, caridad y ayuda a gente que lo necesita".

Todo no termina en la cruz, termina en la resurrección, en la vida" José Manuél Lorca Planes Obispo de Cartagena

Finalmente, con la primera procesión ya en la calle, ha enviado un mensaje a los cofrades para el inicio de la Semana Santa. Ha pedido vivir estos días "con serenidad y con tranquilidad", porque son extraordinarios para "acompañar a Jesús en el sufrimiento y su pasión, pero también gozar plenamente en su triunfo de la resurrección".