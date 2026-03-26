La última hora de la Semana Santa de Cádiz y Ceuta en El Espejo

Con la llegada de la primavera, el calendario cofrade comienza a marcar sus fechas más esperadas. En ciudades con una profunda tradición religiosa y cultural como Cádiz y Ceuta, la Semana Santa se convierte cada año en uno de los momentos más intensos del calendario, no solo desde el punto de vista devocional, sino también social, patrimonial y turístico. Durante meses, las hermandades y cofradías trabajan en silencio para que, cuando llegue el momento, las calles vuelvan a llenarse de pasos, música, incienso y emoción.

En ambas ciudades, los preparativos para la próxima Semana Santa avanzan ya en su recta final, aunque no han estado exentos de dificultades. En Cádiz, el cierre de la Parroquia de Santa Cruz —templo de gran relevancia para varias corporaciones penitenciales— ha obligado a reorganizar sedes, cultos y salidas procesionales, planteando un desafío añadido para las hermandades y para la coordinación general de la semana mayor gaditana. Por su parte, en Ceuta, las obras que afectan a la Catedral de la Asunción siguen condicionando la vida cofrade y la organización de algunos actos y procesiones, en un contexto en el que las hermandades continúan adaptándose a esta situación excepcional.

Al frente de la coordinación de todo este complejo engranaje se encuentran los consejos de hermandades y cofradías de ambas ciudades, instituciones clave para articular el trabajo común de las corporaciones y para velar por el buen desarrollo de la Semana Santa. Es por ello, que en el programa de hoy, tenemos a sus presidentes, Juan Carlos Jurado y Jesús Bollit, con quienes conversamos para conocer cómo se presenta esta Semana Santa, y qué novedades podrán encontrarse cofrades y visitantes.

Además, escuchamos el mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Mons. Ramón Valdivia.