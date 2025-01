Sergio Gutiérrez espera seguir acompañando a Page, tras el Congreso Regional del PSOE

Este fin de semana la atención política está centrada en El XIII Congreso Regional del PSOE que se celebra en Toledo sin sorpresas, Emiliano García-.Page ya fue proclamado secretario general del PSOE el pasado 5 de diciembre sin esperar a recoger avales, porque es el único candidato que se presentó.

El morbo puede estar, conocidos sus desencuentros, en la presencia del presidente Pedro Sánchez , aunque es habitual que esté presente en estos Congresos, de hecho hoy ha estado en Avilés apoyando la reelección de Adrián Barbón y el domingo estará en el Congreso Autonómico de Extremadura apoyando a Miguel Ángel Gallardo.

No sabemos lo que va a decir Sánchez en este Congreso, pero le hemos preguntado al número 2 del PSOE en CLM y secretario de Organización, Sergio Gutiérrez lo que le gustaría que anunciara “que acelere las nuevas planificaciones del Tajo, del Júcar, del Segura y del Guadiana y que nos quite la deuda que ha contraído la región porque hemos recibido menos ingresos del Estado. Además que se comprometa con una financiación justa para nosotros y para todas las comunidades autónomas que no permita ni desventajas ni privilegios”.

Gutiérrez ha normalizado la presencia de Pedro Sánchez en el Congreso “Es algo habitual y no hay que enfatizar en las presencias sino en los proyectos políticos. Entre el partido socialista de CLM y el proyecto nacional hay muchas coincidencias en política laboral y política social, pero es normal que nosotros defendamos nuestra región por encima de algunas estrategias nacionales en materia de agua y en materia de conciliación autónoma. No pasa nada. Page tiene una voz propia y la ejerce en cualquier lugar, no cambia su criterio político y no se esconde como sí hizo el señor Núñez la semana pasada en Asturias donde no se le oyó decir nada”.

reforma del estatuto de autonomía

Otro de los temas que sin duda se van a debatir en el Congreso es la Reforma del Estatuto de Autonomía. El también diputado nacional le ha vuelto a pedir al PP que cumpla con lo firmado hasta en 3 documentos "El señor Núñez quiso derogar la cacicada de Cospedal recuperando los salarios de sus diputados, ahora tiene que cumplir también eliminando la otra cacicada que perpetró que fue dejar a la mitad los diputados que había. A pesar de esta estafa electoral, nosotros ganamos tres veces, pero perjudicó a otros partidos como Vox y Ciudadanos. Se trata de cultura democrática".

Por último, Gutiérrez no ha negado que tiene muchas esperanzas en seguir trabajando junto a Emiliano García-Page "es el líder que mejor representa el sentir de la mayoría de los castellanomanchegos y las políticas de progreso, además tiene voz propia. Estoy muy esperanzado en continuar junto a él y en el lugar que me pongan mis compañeros".

El Congreso, bajo el lema “la fuerza de la igualdad” se celebra en el Hotel Beatriz , con unos 800 asistentes a partir de las once de la mañana de este sábado y está previsto la intervención del presidente Pedro Sánchez sobre las 11:30. Lo cerrará el domingo, la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez.