El presidente García-Page destaca la responsabilidad demostrada por todo el empresariado y requiere de su apoyo en el desarrollo de la región

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, ha reconocido que algunos de los acuerdos más importes que se han firmado en el país han sido posibles gracias al pacto de los empresarios y se ha referido, en este sentido, a la Reforma Laboral y a la estrategia de los PERTE.

Guadalajara, 19 de noviembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha destacado hoy la responsabilidad demostrada, ante la crisis, por parte de todo el empresariado español, en general, y el de Castilla–La Mancha, en particular. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones esta noche en el marco de la entrega de los premios ‘Excelencia Empresarial’ que organiza CEOE–Cepyme de Guadalajara, ante quienes ha reconocido “la necesidad” que esta región tiene del empresariado.



Acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente de Castilla–La Mancha, que ha recordado que la próxima semana volverá a Guadalajara para rubricar el contrato–programa con la Universidad de Alcalá, ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de optimismo ante la situación política y económica mundial, al tiempo que ha destacado que en esta región “hay una especial disposición al entendimiento” y que la estrategia económica y fiscal está “pactada con empresarios y sindicatos”.



“Entre todos hemos creado un clima favorable y estamos dispuestos a empujar” ha señalado. Así ha subrayado el importante papel que el sector empresarial español ha desempeñado en dos ocasiones transcendentales para el país. En este sentido, se ha referido a la Reforma Laboral pactada con el Gobierno de España y a la estrategia de los PERTE que “tantas empresas han salvado”. Se trata, ha dicho, de “un ejercicio de auténtica responsabilidad empresarial”.



A este respecto, ha indicado que la situación económica, política y social actual es complicada y ha reconocido que “la certeza no está en que esté asegurado el futuro, si no en la voluntad para superarlo”. A juicio del presidente de Castilla–La Mancha, “la voluntad es la clave de todo, porque no se agota, es sostenible y renovable”, ha considerado.



García–Page ha reivindicado el acuerdo y el consenso frente a los discursos que generan odio y rencor, al tiempo que ha apuntado que, si las cosas van bien en los próximos años, “esta región y este país dará cifras “muy buenas”, pero y “¿si no van tan bien?” se ha preguntado, “¿no será importante esforzarse más en el acuerdo social, en el pacto, en el colchón social y en que no se vengan abajo los servicios públicos esenciales?”, ha dicho.



“Nos necesitamos todos y esta región os necesita”, ha manifestado el presidente regional poniendo a disposición de todo el empresariado el apoyo del Ejecutivo regional. Del mismo modo, tras agradecer el impulso de este sector a la economía de la provincia de Guadalajara y por ende a la de toda la región, ha animado a los premiados a disfrutar de su premio “porque solo vosotros sabéis el esfuerzo que os ha costado”, ha afirmado.





