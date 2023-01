El presidente García-Page asegura que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo responde a “la aplicación de la ley” y no a un “capricho ideológico”

“Si hoy se está hablando del agua y del trasvase en este país, es porque hemos ganado varias sentencias en el Supremo”, ha remarcado, al tiempo que ha criticado a quienes llevan “44 años sin moverse un milímetro cúbico de su sitio”, un hecho que “ya no puede ser sostenible”, ha rematado.



Albacete, 11 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha recalcado, esta mañana en Albacete, que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo responde a la aplicación de “la ley y las directivas europeas” y también al “sentido común” y “no a un capricho ideológico”, ha proseguido. A este respecto, ha recordado que la Comunidad Autónoma ha “ganado sentencias” en las más altas instancias y ha valorado que, actualmente, “el Gobierno de España está aplicando la ley de forma coherente con la realidad”.



Así lo ha puesto de relieve durante la presentación de los Programas de Formación de Daher–Airbus en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) que, a su juicio, “asientan un modelo de crecimiento económico a prueba de crisis” en una región que “fabrica el diez por ciento de toda la materia prima de la fibra de carbono mundial”, ha indicado. Asimismo, ha resaltado el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha a iniciativas como ésta, merced a la “estabilidad” institucional y empresarial de la región.



En este marco, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha considerado que “si hoy se está hablando del agua y del trasvase en este país, es porque hemos ganado varias sentencias en el Supremo” en relación al estado del río Tajo. A este respecto, García–Page se ha preguntado “cómo después de 44 años de trasvase hayamos tenido que ir reiteradamente al Supremo para que se aplique la ley y las directivas europeas”, ha concluido.



De igual modo, el presidente autonómico ha resaltado que “hemos sido moderados” y “bastante flexibles y con mucho sentido común” en las reclamaciones relacionadas con la política hídrica y ha criticado que “en este país hay gente que lleva 44 años sin moverse un milímetro cúbico de su sitio”, un hecho que “ya no puede ser sostenible”, ha rematado.



Dispuesto a alcanzar un “consenso” con el Levante



“A mí me pueden insultar lo que quieran” pero “lo que hago es defender los intereses de esta tierra y lo hago de frente y con la ley por delante”, ha aseverado el presidente regional. En este sentido, ha incidido en que “no va a faltar agua nunca para consumo humano ni para el desarrollo de empresas” porque “esta tierra es muy solidaria”, ha recalcado.



Aún en materia hídrica, ha enfatizado que el río Tajo “es el único río de toda España que, aunque la ley obliga, no tiene caudal ecológico mínimo”, un hecho que no tiene por qué “aguantar el Tajo y España”, ha rematado.



Nuevo instrumento para gestionar fondos europeos



En su alocución, el presidente García–Page ha subrayado que la Administración autonómica ha contratado “a 150 personas solo para gestionar proyectos” que puedan acogerse a los incentivos de la Unión Europea y, paralelamente, ha reiterado la puesta en marcha, “antes de marzo”, de “un instrumento nuevo” enfocado a “la captación y gestión de los fondos europeos”, una tarea en la que Castilla–La Mancha ya está “a la cabeza”, ha precisado.



En la sede de la patronal albaceteña, el jefe del Gobierno regional ha subrayado el “microclima” autonómico “en el que es fácil invertir”. Al respecto, ha señalado que “la región está recibiendo ahora mismo mucha inversión extranjera” y “estamos desarrollando proyectos en todas las provincias y todos van para adelante”, ha celebrado.



En este punto, Emiliano García–Page ha avanzado que, en las próximas fechas, recibirá “al gobernador de Puerto Rico”, lugar de origen “de una de las grandes empresas que van a cambiar por completo el panorama socioeconómico de la ciudad de Cuenca y de la región”, ha expuesto en referencia a la firma Toro Verde.



En el transcurso de esta presentación, Emiliano García–Page ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, además de los representantes de la Confederación Empresarial de esta provincia, con Artemio Pérez a la cabeza.









