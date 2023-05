Paco Núñez no consigue la mayoría absoluta en la región pero su 'cambio' azul tiñe Castilla La Mancha

Paco Núñez comparecía anoche y tras felicitar al candidato del PSOE, Emiliano García-Page por su victoria electoral, el almanseño aseguraba que aunque el Partido Popular ha mejorado en votos y diputados, los resultados “no han sido suficientes” para alcanzar la presidencia “por un puñado de votos” en la provincia de Ciudad Real.

Núñez y sus compañeros estuvieron muy cerca de los socialistas, en el Hotel-Cigarral ‘El Bosque’ de Toledo. Ahí el popular felicitaba a sus compañeros del PP que han obtenido “importantes” resultados en los comicios municipales, “hoy el PP de Castilla-La Mancha está en condiciones de gobernar las cinco capitales de provincia”.

Lamentaba no haber alcanzado el objetivo que se había marcado para con la región pero "no ha sido ni por falta de trabajo ni por falta de intensidad, pero lógicamente no hemos alcanzado ese objetivo en muchos lugares".

Preguntado sobre su futuro al frente de la presidencia del PP castellano-manchego, Núñez se ha limitado a decir que seguirá trabajando por esta tierra “a la que queremos, a la que amamos y con la que seguimos tremendamente comprometidos.