Olmedo afirma que “estos 40 años han sido el período más fructífero para Castilla-La Mancha y su gente, que puede mirar al futuro con esperanza”

La delegada de la Junta de Comunidades ha inaugurado en la plaza Nueva de Villahermosa la exposición conmemorativa “40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha’

Villahermosa, 23 de febrero de 2023.– La delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo, ha afirmado esta tarde en Villahermosa que los cuarenta años desde la constitución de la región de Castilla–La Mancha han sido, sin lugar a dudas, “el período más fructífero para la historia de esta tierra y para sus gentes”.



Olmedo, que ha inaugurado en la plaza Nueva la exposición fotográfica itinerante con la que el Gobierno de Castilla–La Mancha conmemora estas cuatro décadas ha apuntado que esta celebración es un muy buen momento para hacer balance y constatar que “hemos de sentirnos satisfechos de lo conseguido y que podemos mirar al futuro con esperanza”.



La representante del Ejecutivo de Emiliano García–Page en la provincia ha recordado que, gracias a la autonomía política que nos dio el Estatuto, “hemos podido desarrollar nuestros servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales acorde a las necesidades y demandas de los castellano–manchegos y mirar de igual a igual al resto de regiones españolas”.



No obstante, y con ser mucho lo que hemos avanzado, la delegada de la Junta de Comunidades ha advertido que no podemos caer en el conformismo y que, por el contrario, “tenemos la responsabilidad colectiva de seguir avanzando para legar a nuestros descendientes una región mejor y más justa y en la que todas y todos tengan la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente”.



A este respecto, Olmedo ha destacado como las castellano–manchegas han asumido y ocupado en estas cuatro décadas el papel que corresponde a la mitad de la sociedad: el número de mujeres trabajadoras es ahora el triple que en 1982 y que de una única mujer diputada en la primeras Cortes regionales se ha pasado ahora a catorce.



42 imágenes y 22 temas

La muestra “40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha” hace un repaso completo por los principales hitos alcanzados por la región en estas décadas de autonomía a través de 21 paneles de dos caras que se exponen en plazas, parques y calles de los municipios participantes.



La exposición recorre 22 temas como son la demografía, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, las nuevas tecnologías, la disminución de la mortalidad infantil, el empleo, la representación política de la mujer, el aumento de la economía regional y el comercio exterior.



También aborda asuntos como el sector agrario, el medioambiente y desarrollo sostenible, la educación, la universidad, los museos, la sanidad, la vivienda, las energías renovables, las autovías y AVE, el deporte, el turismo, el 1–1–2, el bienestar social y, como no, la igualdad.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando