Sentado en el estudio de COPE, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, albaceteño de Almansa, 41 años, padre de tres hijos, nos cuenta que lleva la campaña “con una ilusión tremenda y con muchas ganas de poder trabajar desde la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha por esta tierra a la que amo, a la que quiero y que cuanto más la recorro más me convenzo de lo que ya sabíamos, que está llena de talento, de personas muy válidas con grandes ideas, con grandes proyectos que necesitan de un gobierno que recoja toda esa capacidad para que, entre todos, unidos como un pueblo que trabaja junto, pueda colocar a Castilla-La Mancha en el lugar que se merece entre las primeras comunidades de España en cualquier indicador”.

Lleva recorridos miles de kilómetros en la “Paconeta”, la caravana electoral como él mismo la denominó. “También le han puesto nombre a las gominolas que tenemos en el autobús y que dicen que están muy ricas -añade riendo- Paquigolas o algo así. Hay muy buen ambiente en la caravana del PP”. (Escucha la entrevista pinchando en la foto de portada)

Miles de kilómetros programados a los que suma otros que no están en la agenda porque “yo soy muy de ya que vamos a pasar por este pueblo vamos a parar a saludar a este alcalde y así vemos con él la propuesta que tenía para la construcción de un centro de salud o una residencia de mayores. Y aprovechando que estamos en el pueblo tomamos un café y saludamos al del bar al que conocemos porque le visitamos hace un año. Y así vamos aumentando pueblos y kilómetros, cosa que a mí me encanta porque me encanta recorrer Castilla-La Mancha".

Lo hizo hace unos días yendo a Santa Olalla para encontrase y saludar a Alberto Núñez Feijóo, Presidente del Partido Popular a nivel nacional que iba a Plasencia. “Saben que hay una gran sintonía personal y política entre Feijóo y yo. Era el día después del debate en el ente público de Castilla-La Mancha y quería comentar cómo había ido ese debate y sobre todo, y eso se lo agradecí mucho, felicitar al partido popular de Castilla La Mancha por la campaña que estamos haciendo, de un trabajo intenso, lleno de propuestas y de medidas que además nacen de ese diálogo con la sociedad civil de Castilla-La Mancha y que a ojos del presidente Feijóo suponen un cambio muy importante en lo que debe ser la forma de gobernar Castilla-La Mancha”.

“Los castellano-manchegos quieren cambio”

Paco Núñez se muestra contento “porque la gente que nos para por la calle lo que nos trasladan es esa necesidad de cambio, esa ilusión por participar de un momento histórico que es el que vive hoy Castilla-La Mancha. Porque parece evidente que estamos ante el fin de una era, la era del socialismo que ha gobernado esta tierra durante 40 años con aciertos y con errores, pero donde los últimos cuatro años se han caracterizado por un sinfín de errores que todos hemos podido comprobar. Estamos ante el inicio de un nuevo ciclo político y los castellanos manchegos lo ven claro, ven un momento histórico del que quieren participar y que el conjunto de Castilla-La Mancha está deseosa de que aquí puedan pasar cosas como en Andalucía que pudo cambiar a un gobierno del Partido Popular”.

Una campaña diferente

El candidato popular ha basado su campaña en un contacto permanente con la gente “una permanente visita a comercios, a empresas, quería que fuera una campaña de calle, escuchando a los castellano manchegos a pie de calle conociendo cómo mejorarían la región, qué ideas tienen ellos para que el gobierno pueda impulsarlas. Esa es la manera de entender la política que yo he hecho cuando era alcalde de Almansa o en la Diputación cuando he sido presidente. Es la que llevo desarrollando cuatro años en Castilla-La Mancha y es la que voy a poner en práctica a partir del próximo lunes cuando los castellano manchegos me den su confianza y sea presidente de Castilla-La Mancha”.

Tres ideas básicas para la región, bajada generalizada de impuestos

Lo ha venido comentando en sus intervenciones, en los actos de campaña, en el debate de candidatos, son los tres pilares de la estrategia del cambio. “La primera poner en marcha una bajada generalizada de impuestos, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto del patrimonio y el de actos jurídicos documentados. Vamos a deflactar la tarifa del IRPF para bajar el impuesto sobre la renta a todos los castellanos manchegos y vamos a eliminar todos los impuestos vinculados con la compraventa del suelo industrial. Porque lo que queremos es converger fiscalmente con Madrid y con Andalucía, para que con esa reducción de impuestos, con la simplificación de la burocracia y con la homogeneización de la normativa urbanística podamos tener un eje de crecimiento junto a Madrid y Andalucía que pueda permitir que estas tres autonomías tengan una gran alianza para convertirse en un foco de atracción de inversiones, de asentamiento de nuevas empresas. Abrir la puerta al capital extranjero y poner una pista de aterrizaje a todos los inversores que quieran venir a Castilla-La Mancha a generar empleo y puestos de trabajo de calidad. El objetivo, que nuestra gente joven, nuestro talento no se vaya. Sin una baja fiscalidad y sin una baja burocracia no se va a conseguir. Además tener una baja fiscalidad supone poner el dinero en el bolsillo de los castellano-manchegos. Yo quiero dar seguridad y confianza a todos los castellanos que sepan que el dinero donde mejor está es en su bolsillo y bajando impuestos el dinero estará en su bolsillo y tendrán libertad para gastarlo en lo que consideren”.

Plan de choque contra las listas de espera sanitaria

Paco Núñez destaca en segundo lugar, la puesta en marcha de un plan de choque contra las listas de espera, “porque tenemos las peores listas de espera sanitaria del país. 250 días de media espera un niño para ser operado. Esto no puede seguir”.

Por eso, anuncia que nada más llegar al gobierno va a aprobar de la mano de los sanitarios un plan de choque “para poner el contador a cero” para que todo el mundo que esté esperando una operación, una prueba diagnóstica o una consulta, “la tenga de manera inmediata”.

Propone además planificar de la mano del SESCAM una estrategia de listas de espera para los próximos años “de manera que cada año haya una bolsa de trabajo excepcional para poder paliar la lista de espera que se pueda acumular como consecuencia de las urgencias que hacen aplazar distintas pruebas, operaciones o consultas”.

Derogar la Ley de Agricultura Familiar

El líder popular ha insistido en que derogará la Ley de Agricultura Familiar “para evitar que a una agricultor le puedan expropiar sus tierras porque eso es lo que ha aprobado el socialismo de Page. El artículo 29 recoge la expropiación de las tierras que considere la Consejería que no cumplne el fin social o el fin económico para el que fueron diseñadas. Eso tiene que eliminarse de forma automática. La Ley de Vivienda de Sánchez va también por ahí, abre la puerta a la expropiación de viviendas y protege a los okupas. No sé qué manía le ha entrado al socialismo con esto de las expropiaciones”.

Considera además que hay que flexibilizar la PAC y hay que hacer un plan de choque para agricultores y ganaderos que como consecuencia de la sequía “están empezando a arruinarse”.

En materia de agua, Núñez insiste en que hay que volver a la senda del Plan Hidrológico Nacional y que el agua “sea un elemento de riqueza en manos de agricultores y ganaderos”.



Alianzas con Madrid y Andalucía

Para el candidato del PP, Castilla-La Mancha tiene que dejar de ser “un mero testigo del crecimiento de Madrid y Andalucía y tiene que incorporarse por derecho propio a ese nivel de crecimiento de ambas regiones y la mejor forma es teniendo una alianza con Juanma Moreno y con Isabel Díaz Ayuso. He hablado con los dos y he negociado que podamos tener esa alianza.

Una alianza -añade- por la que cualquier proyecto de inversión empresarial internacional que venga con un fondo de capital extranjero y que se residencie en Madrid tenga a Castilla-La Mancha como lugar donde desarrollar su actividad, donde implantar su fábrica, su desarrollo logístico o empresarial “porque Madrid necesita espacios de crecimiento, si convergemos y nos aliamos con Madrid".

Quiere plantear un gobierno que busque alianzas y consensos “en búsqueda de aquellas uniones que nos pueden hacer crecer, progresar, evolucionar, mejorar nuestra economía. El socialismo está gobernando Castilla-La Mancha como si esto fuera un corralito, gobierna para adentro dando la espalda a aquellos que están haciendo las cosas bien. ¡Oiga! si Madrid está haciendo las cosas bien, está creciendo, si Andalucía también, Castilla-La Mancha tiene que incorporarse a ese eje de crecimiento.

Vamos a dejar de ser el vagón de cola de crecimiento de nuestro país para ser uno de los que esté a la cabeza como Madrid y como Andalucía vamos a dejar de resignarnos con que no se puede más. ¡Basta ya! de decir que Castilla-La Mancha no puede ser más de lo que es, como dicen los socialistas. ¡Claro! que puede ser más de lo que es, que los castellano manchegos no somos menos que nadie, que hay que dejar de mirar con anhelo la buena marcha de otro territorio para cambiar el nuestro y ser protagonistas en primera persona de su buena marcha. Por eso, vivimos un momento histórico en el que los castellano manchegos tienen que participar en primera persona. Muchos pensarán: quiero ser uno de los que se incorporó a ese momento histórico, seguro que muchos estarán orgullosos dentro de un tiempo”.

“Pido que confíen en mí”

Se dirige a aquellos que en un momento determinado “se enfadaron con el Partido Popular, que nos votaban y nos dejaron de votar. Yo les pido que confíen en mí, que confíen en mi proyecto, que entiendo que se enfadaran en el pasado porque hicimos cosas mal pero ahora tienen que volver a confiar en el Partido Popular. Yo les pido que lo hagan porque es la forma de cambiar esta tierra y de cambiar las políticas de Castilla-La Mancha. Incluso aquellos que votaron a Page, porque creían que era la mejor opción, y que ahora se sienten avergonzados, defraudados, que se han dado cuenta que lo que les prometían no lo han cumplido. Que confíen en mí, en el proyecto del Partido Popular porque yo les ofrezco mi lealtad, mi trabajo, mi honestidad y mi dedicación total a trabajar por el futuro de Castilla-La Mancha que es lo mismo que trabajar por el futuro de España”.

“Pediremos que se analice la evolución de la renta de Page”

Núñez se ha mostrado preocupado por una información de un diario nacional en la que se afirma que Page declaró un patrimonio de 247.000 euros en 2018 y de casi medio millón al año siguiente.

El PP va a pedir al órgano que debe revisar las declaraciones de la renta y de bienes de los diputados “que haga su trabajo y vamos a exigir, a través de la portavocía del grupo parlamentario, de manera urgente, que la mesa se reúna y efectivamente analice cuál ha sido esa evolución de la renta y qué ha podido pasar porque podíamos estar ante un tema extremadamente grave que preocupa a los castellanos manchegos. La honradez, la honestidad y la transparencia son seña de identidad de mi forma de hacer política y vamos a pedir que haya transparencia en las cuentas de todos los diputados”.

“Page lleva cuatro años insultando a docentes, a sanitarios, a los mayores de las residencias...”

“Lo importante no es una furgoneta o un vídeo -manifiesta Paco Núñez al ser preguntado por la querella por calumnias que quiere presentar el PSOE- lo importante es que el Partido Socialista está pactando con Bildu y que Bildu lleva a 44 terroristas, 7 de ellos con delitos de sangre sin arrepentirse, en sus listas. Lo importante es que Page votó en contra, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, de romper los pactos con Bildu”.

Y se pregunta “¿Qué hace Page votando en contra de que se rompan los pactos con Bildu, qué hace un castellano-manchego como nosotros blanqueando a Bildu? ¿qué hace el director de campaña de Page votando a favor de Bildu en el Congreso. Pero ¡que los castellano manchegos no somos así!. Eso es lo importante, no una furgoneta. Lo importante es que el Partido Socialista con Podemos ha aprobado una ley por la que se han rebajado las penas a 1.078 agresores sexuales y más de 100 han salido de la cárcel. Que nuestros niños, nuestras niñas, nuestras mujeres que han sufrido acoso y abuso, ahora ven como su violador está en la calle porque han aprobado una ley para sacarlos de la cárcel. Page lleva cuatro años insultando a docentes, a sanitarios, a los mayores de las residencias. El otro día en el debate tuve que pedirle que no me insultara porque está en un tono bronco, nos regaña, se enfada, pega golpes en el atril. Pero ¿qué campaña están haciendo?”.

La campaña del PP es la de las propuestas

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha asegura que la campaña tiene que ser de propuestas, de ideas, “hemos hablado de fiscalidad, de empresarios, del eje con Madrid, de la sanidad, de agricultura. Hemos hablado de cómo quiero gobernar Castilla-La Mancha porque eso es lo que está en juego el próximo domingo: si queremos una Castilla-La Mancha próspera, que genere riqueza, empleo, que progrese, que compita con las principales autonomías del país para ser líder, que esté orgullosa de sus dirigentes, que presuma de todo lo que tiene. De eso va esta campaña electoral, de eso va mi propuesta política, de eso va el futuro de Castilla-La Mancha y de eso va este nuevo ciclo político que empieza en Castilla-La Mancha. Estoy convencido de que miles de castellano-manchegos van a sumarse a ese momento histórico de cambiar con su voto, no sólo un gobierno, no solo un presidente, sino toda una era política en un momento crucial de la historia de Castilla-La Mancha y de la historia de España”.