¿Qué podemos hacer con nuestras mascotas cuando nos vamos de vacaciones?: “No se pueden dejar solos en casa”

Con la llegada del verano, muchos propietarios de mascotas se han enfrentado a la misma pregunta: ¿Qué hacer con sus animales durante las vacaciones? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece, porque lo mejor es siempre confiar en profesionales cualificados y con instalaciones adecuadas.

Un hotel para mascotas

Mario Arranz, gerente de La Martina, residencia canina de Casarrubios del Monte, ha explicado en COPE que en estas residencias aceptan a todo tipo de perros, desde mestizos hasta aquellos clasificados como potencialmente peligrosos, siempre que se puedan manejar con seguridad. La residencia ofrece servicio durante todo el año y no establece límite de estancia, alojando en ocasiones a perros durante meses e incluso más de un año.

En este tipo de instalaciones, las mascotas cuentan con terrenos abiertos donde pueden correr y jugar, y donde además cuentan con cuidados como calefacción con suelo radiante y atención cercana, tratando a cada perro “como si fuera suyo”. Incluso permiten que mascotas que conviven juntas en casa hayan compartido habitación, adaptando la rutina en casos como la alimentación.

Instalaciones de La Martina

Alternativa segura y legal

El gerente ha recordado que dejar un animal solo en casa está prohibido y sancionado, y ha defendido que en una residencia los perros reciben atención profesional, actividad física, cariño y un entorno seguro, evitando los riesgos de permanecer sin compañía, incluso en ausencias cortas.

Arranz ha descrito la experiencia como un “campamento de verano” para perros, donde pueden desconectar de la ciudad y disfrutar de nuevas rutinas. “Igual que nosotros, ellos también necesitan descanso y nuevas vivencias”, ha afirmado, destacando que el objetivo es que tanto dueños como animales disfruten de sus vacaciones con tranquilidad.