Las palabras de la primera mujer en dar la vuelta al mundo en moto: "Dos sopapos de humildad"

Es la primera española en dar la vuelta al mundo en solitario. Además de su pasión por las motos, es periodista especializada en motor y viajes. Ha publicado dos libros y hace doce años se subió a su moto, una Ducati Scrambler y salió a dar la vuelta al mundo y desde entonces no he dejado de rodar.





La aventura de su vida

En COPE Castilla la Mancha, Alicia Sornosa nos contaba cómo inició su mundo con las motos. "Tuve un vespino con 14 años, a los 18 me saqué el carnet del coche, pero me fui a vivir fuera de Madrid y necesitaba una moto para entrar y salir de la ciudad rápidamente sin atascos y fue cuando me saqué el carnet". A los dos años obtuvo el carnet de moto grande "me compré una moto de Trail, esas motos que llevan maleta para irpor el campo y la carretera y casualmente, haciendo un curso para poder manejar esa moto por el campo, me puse hacer un curso para aprender a manejarla, surgió la idea de dar la vuelta al mundo en solitario.

Alicia asegura que no se lo pendó mucho, fue todo 'dicho y hecho', "fue en 2011, estábamos en plena crisis y fue un momento en el que no tenía mucho trabajo, me tuve que ir a vivir con una amiga y dije: "peor no se puede estar y por el camino algo aprenderé"".

"Aprendí cosas maravillosas, para empezar dos sopapos de humildad, crees que tu forma de vida es la mejor y no es verdad".

Aprender en el camino

Esta motera y periodista asegura que con tantos kilómetros a sus espaldas, aprendió cosas maravillosas. "Para empezar dos sopapos de humildad porque te crees que tu forma de vida es única y la mejor y no, no es verdad, además me quité muchos miedos, hay que vivir un poco más libres y miedo".





Viajes solidarios

Todo lo va recaudando en tantísimos viajes y ciudades que visita va destinado para ayudar a los demás. Alicia nos contaba en los micrófonos que la gente la trataba muy bien y que yo tenía que hacer algo a cambio del amor que yo he recibido. "Voy a países donde hay poco desarrollo y hay mucha gente que necesita un poquito de nosotros, decidí que una manera era recaudar fondos para asociaciones muy pequeñas, a las cuales yo iba a visitar, es destinar el dinero en obras".

Una buena obra fue comprar una moto al jefe de una tribu Massai que "la necesitaba para cubrir todo el territorio que tenía y en vez de andar 50 km al día, lo hiceseen una moto y ver quién fallecida, qué nacimientos había, que gente estaba enferma en su comunidad".





Conferencia en Talavera

Dos mujeres y una pasión: el mundo de las motos. Talavera de la Reina tendrá la suerte de tener a Alicia Sornosa y a Rachel Indomable, otra aventurera que viaja en su moto por el campo.

"En esta conferencia vamos a hablar un poco de lo que es el viaje de dos mujeres juntas a Senegal, lo lo que es el compañerismo, la amistad, el afán de superación. Fue un viaje muy divertido y muy duro".





Récord Guinnes

Esta mujer invencible ha conseguido que una moto recorra nada menos que 4.183 kilómetros con un solo depósito de combustible, sin tener que parar a repostar en ningún momento. Se trata de la distancia que separa Albino (Italia) de Cabo Norte (Noruega) y la hazaña ha quedado ya registrada en el Libro Guiness de los récords.

Lo hizo con un depósito de combustible especial (denominado precisamente AC50), con nada menos que 108 litros de capacidad combustible 100% renovable hecho a partir de residuos.