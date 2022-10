Las once compañías de teatro que han recibido ayudas a la producción por parte del Gobierno regional ya han estrenado sus espectáculos

Del total de compañías beneficiadas, diez son de Castilla–La Mancha y una de fuera, aunque el proyecto que ha desarrollado tiene que ver con la historia de la región.

A partir de ahora podrán ofertar sus creaciones para poder ser representadas tanto en los espacios escénicos de Castilla–La Mancha como de fuera de la Comunidad Autónoma.

Toledo, 16 de octubre de 2022.– Las once compañías de teatro que han recibido este año las ayudas que otorga la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a la producción teatral ya han estrenado sus espectáculos y, a partir de ahora podrán ofertar sus creaciones para poder ser representadas tanto en los espacios escénicos de Castilla–La Mancha como de fuera de la Comunidad Autónoma.



Estas compañías han recibido un montante económico de 300.000 euros, dividido en dos anualidades de 150.000 euros, una a percibir el pasado año y otra en el 2022. De las once compañías beneficiadas, diez son de Castilla–La Mancha y una de fuera de la región, aunque el proyecto que ha desarrollado tiene que ver con la historia de la Comunidad Autónoma.



Los proyectos que se han estrenado son ‘Al calor del cancionero’ de Teatro de Malta; ‘El amor enamorado’ de Ana María Torres Lara; ‘Sintigo’ de Arauca Media; ‘Ayla, la pequeña salvaje’ de Producciones Elfo; ‘Melodía de amor’ de Telón Corto; ‘No me nombres tu hija’ de María Teresa Gómez Castillo; ‘La accidentada fuga del joven Julio Verne’ de Teatro Narea; ‘El canto del Gorrión’ de Universalmix; ‘Rey Sabio’ de Juan Berlanga Antolín; ‘Cervantes, el huésped’ de Moncloa Producciones; y ‘Las hermanas de Manolete’ de El Relo Producciones.



Las ayudas a la producción teatral fueron recuperadas por el Gobierno de Emiliano García–Page en el año 2018.





