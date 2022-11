Investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos abren nuevos horizontes para comprender la mielina de las células nerviosas

Un inesperado hallazgo sugiere la implicación de la Galectina en procesos de memoria y aprendizaje y patologías neurológicas de altísima prevalencia, como la ansiedad y la depresión.



Estos estudios han contado con financiación pública del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla–La Mancha, además de la financiación privada de la Mizutani Foundation for Glycosciences de Japón.



Toledo, 22 de noviembre de 2022.– El grupo de Biología de Membranas y Reparación Axonal del Hospital Nacional de Parapléjicos, descubridor de la primera molécula (Galectina–4 o Gal–4) que inhibe la deposición de mielina en segmentos de los axones de neuronas cultivadas (in vitro), continúa avanzando en la generación de conocimiento sobre dicha molécula y su papel en algunas enfermedades neurodegenerativas.



Los investigadores de este centro, perteneciente al SESCAM, publicaron un estudio en la revista Scientific Reports donde ya sugerían que un aumento de la molécula Gal–4 podría retardar o impedir la re–mielinización y la recuperación de la función nerviosa, “lo que implicaría que la Gal–4 y otros componentes de los segmentos no mielinizados, pueden ser dianas de alto potencial en enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple”, ha manifestado el responsable del grupo, José Abad.



“Los siguientes pasos en esta investigación han consistido, por un lado, en caracterizar la composición y la regulación de esas discontinuidades de la mielina y, por otro, en corroborar la relevancia de la Gal–4 en la mielinización in vivo, es decir en animales de experimentación. Para ello el grupo ha trabajado con una estirpe especial de ratones (LGalS4–KO) que no producen la proteína Gal–4”, ha explicado el neurobiólogo.



En su nuevo estudio publicado recientemente en la revista Cells, se describen una serie de componentes presentes en estos segmentos axonales no–mielinizados que acompañan a la Gal–4 aunque, “en contra lo que se esperaba, la mielina en el cerebro de estos ratones es normal en cuanto a su estructura y su función a pesar de la ausencia de la galectina”.



Por ello, el grupo del doctor Abad deduce que es la acción combinada de los diversos componentes en los segmentos axonales la que regula la mielinización y que, en ausencia de alguno de ellos, el resto puede mantener una mielinización en esencia normal, gracias a unos mecanismos de compensación y protección que aún no conocemos.



Estos hallazgos son muy importantes a la hora de explicar los procesos de mielinización y desmielinización. Hay que recordar que la mielina es una capa aislante, o vaina, que se forma alrededor de las neuronas del Sistema Nervioso. Compuesta de proteínas y sustancias grasas, la vaina de mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas.



Estudiarán el papel de la Galectina en la ansiedad y la depresión



“Pero esta aventura no acaba aquí, puesto que inesperadamente y a pesar de presentar una mielina normal, hemos observado que los ratones presentan déficits notables en la formación de la memoria y en el aprendizaje, lo que se refleja en una menor densidad de contactos nerviosos (sinapsis) en ciertas zonas del cerebro”, ha afirmado José Abad.



Las nuevas observaciones se publicarán próximamente y abren el horizonte al conocimiento sobre la implicación de la Gal–4 y de moléculas semejantes en patologías neurológicas de altísima prevalencia como la ansiedad y la depresión, que se estudiarán durante los próximos cuatro años en el marco de un nuevo proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el MINECO.





