El Gobierno regional seguirá promocionando el consumo moderado de vino en el interior de Castilla-La Mancha a través de Tierra de Viñedos

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado de los últimos datos de existencias en las bodegas privadas y cooperativas de Castilla–La Mancha que dan salida a las botellas.



Ha estado presente en la cata ciega más multitudinaria de España que reúne a los amantes del vino, donde los consumidores son los que deciden cuáles son los mejores.



El Ejecutivo castellanomanchego invertirá 170.000 euros más en promoción a través de la Fundación Tierra de Viñedos y la Organización Interprofesional de Vino de España.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 25 de marzo de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado la firma “inminente” del convenio entre la Fundación Tierra de Viñedos de Castilla–La Mancha y la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), minutos antes de acompañar a la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; al presidente de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos Bonilla y la decana del Colegio Oficial de Enología de Castilla–La Mancha, Milagros Romero, durante el inicio del XII Concurso de Vinos Tierra del Quijote, ‘Los mil no se equivocan, en el Pabellón Vicente Paniagua de la ciudad manchega.



Este convenio por valor de 170.000 euros será rubricado en los próximos días por el consejero de Agricultura del Gobierno de Emiliano García–Page y el presidente de la OIVE y presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca “para planificar y ejecutar las actuaciones dirigidas a la promoción de los vinos de las denominaciones de origen de Castilla–La Mancha, como alimento que forma parte de una dieta saludable, a través de diferentes medios durante un año e incentivar el consumo moderado de vino en el interior de la región”.



En este sentido, Martínez Arroyo ha recordado que “fuera de Castilla–La Mancha estamos vendiendo mejor que nunca” y ha confirmado que tenemos una mejor tendencia de salida de existencias de vino de las bodegas privadas y cooperativas de Castilla–La Mancha al mercado, de cara a la próxima vendimia. Por lo que ha aclarado que el sector aquí, de manera mayoritaria, “no quiere destilación de crisis”. Al contrario, "acabamos de conocer los datos de venta de vino y mosto de Castilla–La Mancha del mes de febrero y hemos vendido más de dos millones de hectolitros”.



A pesar de las dificultades y del contexto bélico internacional, “estamos vendiendo mejor que en campañas anteriores, contrariamente a lo que sucede en otros países europeos –que están pidiendo destilación de crisis– aquí, en Castilla–La Mancha, no queremos destilación de crisis”. “Queremos que nuestro vino se venda bien en el mercado, como están haciendo nuestras bodegas y cooperativas", ha insistido.



12ª edición de los ‘1.000 no se equivocan’



Para el consejero de Agricultura, eventos como el que se está celebrando este primer sábado de primavera en Alcázar de San Juan contribuyen a destacar la imagen de Castilla–La Mancha como potencia de vino, por lo que ha felicitado al Ayuntamiento, a las bodegas del municipio y a la Denominación de Origen La Mancha.



Una de las singularidades de este concurso es su jurado, ha señalado la alcaldesa de Alcázar de San Juan, “mil personas son las encargadas de elegir los mejores vinos de la Tierra del Quijote, en una multitudinaria cata a ciegas, la mayor cata de España, este es precisamente uno de los grandes atractivos de este concurso regional”.



Profesionales de la hostelería y del comercio especializado (como sumilleres, restauradores, responsables de tiendas especializadas o distribuidores), profesionales del vino (como enólogos o técnicos) y periodistas especializados, forman parte de este jurado mixto de catadores. Junto a ellos, también participan amantes del vino en general, es decir, personas que no son profesionales del sector pero que sienten pasión por el vino y poseen espíritu crítico y nociones básicas de degustación y cata. Y esta edición, como novedad, una participación de personas de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).



Este gran jurado heterogéneo hace que los vinos ganadores se ajusten tanto a las exigencias de los catadores profesionales como a los gustos y preferencias del consumidor final.



Los catadores están distribuidos en 100 mesas de cata, cada una de las cuales está conformada por 10 catadores, y uno de los cuales es presidente de mesa encargado de velar por el correcto desarrollo del protocolo de cata y del concurso en la mesa. Cada mesa cata y valora alrededor de 10 muestras de vino y cada catador dispone de fichas de cata para las puntuaciones y evaluaciones. El director de la cata es el mejor sumiller de Castilla–La Mancha en 2022, Carlos Cañas



En torno a este evento consolidado que atrae cada año a más gente en Alcázar de San Juan, tanto el sábado como el domingo, las bodegas alcazareñas La Unión, La Tercia y Bodegas Alort aprovechan para organizan catas y visitas guiadas a sus instalaciones. En Cinco Casas se ha sumado la bodega Vintopía. Además. Bodega La Unión ha programado, unas gachas solidarias, iniciativa que en la que las “cuadrillas” de la ciudad que se animen a hacer gachas y almorzar en las instalaciones de la bodega contarán con leña, música en vivo, DJ?s y, por supuesto, vino de esta bodega.



Otra actividad muy demandada que se programa el sábado es la Sunset Spring Wine, consistente en disfrutar de la puesta de sol en el Cerro de los Molinos mientras se degustan varios vinos de bodegas manchegas.



Durante la multitudinaria cata, el consejero de Agricultura ha estado acompañado por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la delegada de Agricultura, Amparo Bremard; el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Gonzalo Redondo; la diputada regional, Ana Isabel Abengózar; junto a alcaldes de La Mancha, entre ellos, Pedro Á. Jiménez, de Argamasilla de Alba, en un polideportivo con mil personas, la gran mayoría jóvenes provenientes de toda España. Una muestra del éxito es que hubo más de 1.500 inscripciones, por lo que medio millar tendrán que intentarlo en próximas ediciones.





