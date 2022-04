El Gobierno regional refuerza la Red de Viviendas y Centros de Mayores de Castilla-La Mancha con fondos europeos MRR

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que el objetivo de la convocatoria es “seguir mejorando todos los recursos que tienen que ver con la atención y cuidados de larga duración de personas mayores” y estará orientada fundamentalmente a zona rurales o donde no existan estos recursos. La intención es que se destinen las subvenciones tanto para rehabilitaciones que impliquen la puesta en marcha de nuevos servicios para la región como para la creación de nuevos centros e infraestructuras.



El Casar (Guadalajara), 18 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está trabajando en una convocatoria de subvenciones para reforzar la Red de Viviendas de Mayores y Centros de Mayores de la región con financiación de Fondos Europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, desde la localidad guadalajareña de El Casar donde ha visitado la Vivienda de Mayores del municipio y también el Centro de Día.



Una visita en la que ha estado acompañada de la alcaldesa de esta localidad, María José Valle, y el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles.



La consejera ha explicado que el objetivo de la convocatoria es “seguir mejorando todos los recursos que tienen que ver con la atención y cuidados de larga duración de personas mayores” y estará orientada fundamentalmente a zona rurales o donde no existan estos recursos. La intención es que se destinen las subvenciones tanto para rehabilitaciones que impliquen la puesta en marcha de nuevos servicios para la región, como para la creación de nuevos centros e infraestructuras.



Para ello, la convocatoria, que se publicará el próximo mes de mayo, estará dotada con 5,3 millones de euros para que los ayuntamientos puedan potenciar nuevas viviendas de mayores o centros de mayores “principalmente, en las zonas más despobladas de nuestra región, porque defendemos y seguimos trabajando desde el Gobierno regional para que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan esos recursos a su alcance”, ha afirmado García Torijano.



La mayor Red de Viviendas de Mayores es la de Castilla–La Mancha



En la localidad de El Casar, la consejera de Bienestar Social ha visitado la Vivienda de Mayores del municipio y a sus usuarios y usuarias. Es un recurso que gestiona el Ayuntamiento, con diez plazas atendidas por cuatro profesionales y una financiación de 28.000 euros por parte del Gobierno de Emiliano García Page.



En este recurso las personas mayores residentes encuentran la atención que necesitan para su bienestar en el desarrollo de las actividades de su vida diaria, como servicio de comida, limpieza y lavandería.



García Torijano ha destacado la importancia de las Viviendas de Mayores como un “recurso fundamental para la Comunidad de Castilla–La Mancha, que no está en todas las comunidades autónomas”.



En la región, según ha señalado la consejera, se potencia por parte del Gobierno regional este recurso porque “da la posibilidad de ese tránsito, desde que uno ya no puede estar en su casa porque se va haciendo mayor y ya tiene ciertos miedos a poder desarrollar su proyecto de vida en su hogar, pero tampoco tiene una dependencia tan importante como para estar en un centro residencial y, por tanto, sigue manteniendo ese vínculo, tanto afectivo como emocional, con su propio territorio pudiendo permanecer en su mismo municipio, en una vivienda, con sus vecinos de toda la vida y pudiendo desarrollar su proyecto de vida con esa libertad que los mayores se merecen y sobre todo sintiéndose como en su hogar”.



En Castilla–La Mancha, el Ejecutivo regional invierte casi cuatro millones de euros en mantener la Red de Viviendas de Mayores, con más de 1500 plazas en más de 155 viviendas en toda la región. En la provincia de Guadalajara se sitúan 34 viviendas de este tipo, con 315 plazas y una financiación que se acerca a los 900.000 euros.



Inversión en recursos y servicios de atención a personas mayores en zonas rurales



La consejera de Bienestar Social también ha visitado el Centro de Día de El Casar, que cuenta con 25 plazas y 45.500 euros de financiación por parte de la Junta de Comunidades, donde ha inaugurado una rampa de accesibilidad ejecutada por el Consistorio casareño, que facilita el tránsito de las personas usuarias de la Vivienda de Mayores desde el exterior al interior del inmueble, donde se realizan actividades que fomentan la autonomía y ayudan a retrasar o prevenir las situaciones de dependencia.



En este sentido, Bárbara García ha recordado que, en esta apuesta por mantener una tercera edad activa y plena en sus facultades, también está el servicio SEPAP–MejoraT que “desde 2018 llegó a El Casar desde Alovera de forma itinerante, junto con otros cinco municipios, con 70 plazas y 81.000 euros de subvención”.

Además, en este municipio existe una residencia para personas mayores con 100 plazas autorizadas, de las que 40 están integradas en la red pública.



Junto con estos recursos de atención a mayores, la consejera ha querido subrayar dos importantes servicios que se prestan también en El Casar, poniéndolo de ejemplo del cuidado a los mayores en zonas rurales. Estos recursos son la Teleasistencia, de la que en este municipio guadalajareño hay 150 personas usuarias (102 mujeres y 48 hombres), y la Ayuda a Domicilio que en El Casar reciben 55 personas beneficiarias, mediante la prestación de casi 4.000 horas por parte de tres auxiliares, con una financiación de 37.000 euros.



“Es una muestra, sin duda, de que las políticas sociales funcionan y deben de ser reforzadas por todas las instituciones, no solamente por los gobiernos municipales sino, por supuesto, por los gobiernos regionales. Así, el Gobierno del presidente Emiliano García– Page destina cada año 182.000 euros a esta localidad de El Casar para que puedan desarrollarse todas estas políticas y que puedan llegar más personalizados a todas las personas mayores del municipio y su entorno”, ha concluido la consejera de Bienestar Social.









