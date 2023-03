El Gobierno regional promueve el despliegue de fibra óptica en los polígonos industriales, “nave a nave”, para mejorar su competitividad

El director general de Cohesión Territorial, Alipio García, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia, han visitado la Zona Empresarial y de Pequeña Industria (ZEPI) de Ocaña, donde se van a realizar los trabajos de despliegue de fibra óptica y las empresas dispondrán de la posibilidad de contratar una conectividad digital de una velocidad mínima de 1 Gigabit por segundo.

Javier Úbeda ha indicado que “el Gobierno de Emiliano García–Page no solo apuesta por dotar de la mejor conectividad al medio rural como parte de la estrategia frente a la despoblación, sino también por garantizar el acceso a la conectividad de muy altas prestaciones a todas las áreas empresariales y que ninguna nave o parcela quede sin servicio” y ha añadido que “apostamos para que toda actividad económica de nuestra provincia esté dotada de la mejor conectividad para garantizar su competitividad”.

El delegado de la Junta en Toledo ha recordado que “hemos destinado ayudas por valor de 650.000 euros a empresas operadoras para desplegar la fibra óptica en 38 zonas empresariales y de pequeña industria de 32 municipios de la provincia de Toledo, para que 333 naves o instalaciones empresariales cuenten con fibra óptica en septiembre de este año”.

Ocaña (Toledo), 1 de marzo de 2023.– El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha asegurado que “el despliegue de fibra óptica que vamos a llevar a cabo en 5 empresas que aún no tenían acceso a su contratación en la zona suroeste de Ocaña gracias a las ayudas para el refuerzo de la conectividad en zonas empresariales, son un ejemplo de que el Gobierno de Emiliano García–Page está promoviendo el despliegue de la fibra óptica en polígonos industriales, nave a nave, y está empeñado en que toda la actividad económica de nuestra provincia y de la región esté dotada de la mejor conectividad y garantizar así su competitividad”.



Úbeda ha hecho esta afirmación durante la visita que ha realizado al municipio de Ocaña para conocer de primera mano el estado del despliegue de la fibra óptica en la Zona Empresarial y de Pequeña Industria (ZEPI) de Ocaña. Una visita en la que también ha participado el director general de Cohesión Territorial, Alipio García, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia, y en la que han mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, el teniente de alcalde, Julián Mata, y representantes de las empresas beneficiarias de este despliegue.



Úbeda ha subrayado que “el Gobierno de Emiliano García–Page no solo apuesta por dotar de la mejor conectividad al medio rural como parte de la estrategia frente a la despoblación, sino también por garantizar el acceso a la conectividad de muy altas prestaciones a todas las áreas empresariales y que ninguna nave o parcela quede sin servicio por diferentes problemáticas” y ha añadido que “este despliegue forma parte del proceso de desarrollo económico y de empleo basado en la digitalización y el uso intensivo de la tecnología”.



El director general de Cohesión Territorial ha explicado que esta ayuda, que en Ocaña ha recibido Telefónica, está enmarcada dentro de la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible, del pasado mes de octubre, para el despliegue de la conectividad de alta velocidad en las zonas empresariales y de pequeña industria, por un importe total en la región de 2 millones de euros y ha añadido que “con ellas se dotará de fibra óptica a 111 zonas empresariales con lo que el Gobierno regional logrará que el 95% del suelo industrial de la región tenga acceso a conectividad de muy altas prestaciones a lo largo de 2023”.



Asimismo, Alipio García ha indicado en la reunión que, una vez ejecutados los trabajos de despliegue, las empresas de estas zonas dispondrán de la posibilidad de contratar una conectividad digital de una velocidad mínima de un Gigabit por segundo y ha añadido que “además cuenta con los niveles y garantías adecuadas de capacidad y resiliencia, de forma que se garantice que esta conexión está preparada para ofrecer soluciones digitales de futuro”.



Estas ayudas están financiadas por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea, transferidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Comunidad Autónoma. En la provincia de Toledo, la concesión de las ayudas ha sido a las empresas operadoras Telefónica y Adamo.



En este contexto, el delegado de la Junta en Toledo ha recordado que “hemos destinado ayudas por valor de 650.000 euros a empresas operadoras para desplegar la fibra óptica en 38 zonas empresariales y de pequeña industria de 32 municipios de la provincia de Toledo, para que 333 naves o instalaciones empresariales cuenten con fibra óptica en septiembre de este año” y ha añadido “esperamos alcanzar una cobertura cercana al 99% del total del suelo industrial de la provincia antes de que termine el año”.



Tras recordar que actualmente ya hay disponibilidad de fibra óptica en 96 polígonos industriales de la provincia, Úbeda ha recalcado que de estos 32 municipios a los que llegará esta conectividad, un 16 por ciento pertenecen a zonas declaradas de intensa o extrema despoblación.



“Estamos apostando con la digitalización de nuestra economía, algo que es fundamental también para fijar población en el medio rural y hacer más atractiva la provincia de Toledo para consolidar nuestras empresas y para que otras empresas que quieran puedan instalarse”, ha concluido Úbeda.







