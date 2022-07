El Gobierno regional promociona la cultura del vino con nuevas catas didácticas en la provincia de Albacete

El delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha señalado que el vino es uno de los productos más internacionales de la Dieta Mediterránea, y ha agradecido la implicación de las Denominaciones de Origen “Almansa”, “Manchuela” y “Méntrida”, en la nueva cata didáctica desarrollada en Albacete capital, a empresas de hostelería como “Origen”, –ubicada en el Parque Empresarial de Campollano–, a la Fundación Tierra de Viñedos y la OIVE, por acercar estas nuevas acciones de promoción del vino en la provincia albacetense.



Ramón Sáez ha avanzado que están programadas otras 3 catas didácticas más en la provincia de Albacete como serán el 29 de septiembre en Almansa, el 20 de octubre en Hellín y 10 de noviembre en La Roda.

Albacete, 22 de julio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha a través de la Fundación Tierra de Viñedos, y la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) han impulsado una nueva promoción de la cultura vinícola en la provincia de Albacete con diferentes “catas didácticas”, como la que se ha celebrado en la ciudad de Albacete, con la participación de las Denominaciones de Origen “Almansa”, “Manchuela” y “Méntrida”.



El delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez que ha estado presente en la cata desarrollada en el establecimiento hostelero “Origen” en el Parque Empresarial de Campollano, ha trasladado los importantes valores del vino como uno de los productos más internacionales de la Dieta Mediterránea, y ha agradecido la implicación de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, empresas de hostelería, a la Fundación Tierra de Viñedos y la OIVE, por organizar un nuevo ciclo de catas vitícolas en la provincia albacetense.



Sáez ha indicado que en concreto “estas catas didácticas complementan otras acciones de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), y sirven para promocionar uno de nuestros productos estrella en el mercado interior y fomentan su consumo, dentro de los hábitos de vida saludable”.



Dentro de estas acciones para fomentar nuestra cultura del vino y dar a conocer los vinos de Castilla–La Mancha, como productos que forman parte de nuestra tradición y nuestra cultura, el propio delegado provincial de Agricultura ha avanzado que además de las catas desarrolladas en Villarrobledo con la presencia del consejero, Francisco Martínez Arroyo y la de Albacete capital, están programadas otras 3 más en la provincia de Albacete como serán el 29 de septiembre en Almansa, el 20 de octubre en Hellín y 10 de noviembre en La Roda.



Sáez que ha estado acompañado en esta cata con 90 asistentes de la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero; el presidente de la DO “Almansa”, Adolfo Cano; el presidente de la DO “Manchuela”, Juan Miguel Cebrián; el vicepresidente de la DO “Méntrida”, Alfonso Chacón y una presentación del establecimiento “Origen”; de la Fundación Tierra de Viñedos y de la OIVE, ha apuntado que estas catas están dirigidas especialmente a jóvenes y nuevos consumidores, en localizaciones estratégicas y establecimientos que cuidan la cultura del vino, protegiendo al mismo tiempo “nuestro amplio patrimonio culinario y siendo artesanos de uno de nuestros grandes embajadores en el sector agroalimentario como es el vino”.





