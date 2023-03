El Gobierno regional pondrá en marcha servicios de Transporte Sensible a la Demanda que abarcarán el 93 por ciento de los municipios de la provincia de Guadalajara

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha firmado junto con el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, el protocolo a través de cual se hará realidad este proyecto que abarcará las zonas de la Sierra Norte de Guadalajara; Alcarria Alta; Alcarria Baja; y el Señorío de Molina.



Asimismo, el responsable de Fomento ha asegurado que el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado 2,4 millones de euros para destinarlo al descuento del 50 por ciento del billete del autobús del que se benefician los jóvenes de entre 14 y 29 años.



Jadraque (Guadalajara), 3 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha pondrá en marcha servicios de Transporte Sensible a la Demanda que abarcarán el 93 por ciento de los municipios de la provincia de Guadalajara.



En un acto al que además han asistido el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el Comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; el director general de transportes, Rubén Sobrino; junto con los alcaldes de los municipios donde se podrá en marcha estos nuevos servicios de Transporte Sensible a la Demanda.



De esta manera, se van a desarrollar cuatro nuevos servicios de Transporte Sensible a la Demanda en cuatro zonas de la provincia como la Sierra Norte de Guadalajara; la Alcarria Alta; la Alcarria Baja; y el Señorío de Molina con una inversión de 1,4 millones de euros.



Las cuatro zonas donde se va a implantar estos servicios se catalogan como de extrema despoblación con una densidad de población menor de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Estas cuatro zonas suponen un 94 por ciento de la superficie y un 93 por ciento de los municipios de la provincia de Guadalajara, y abarcan 45.379 personas lo que supone un 20 por ciento de la población total.



Nacho Hernando ha remarcado que “vamos a platear de forma inmediata, en el mes de abril la puesta en marcha el servicio en la Sierra Norte de Guadalajara; y en el estudio que estamos avanzado de la mano de la Diputación y de los alcaldes, hacerlo de manera seguida en las restantes zonas”.



El consejero de Fomento ha destacado que “el de la Sierra Norte, va a ser el tercer proyecto que pongamos en marcha, y va a ir incorporado con los conocimientos que estamos ya adquiriendo en la experiencia piloto de Cuenca y en la experiencia piloto de Campo de Montiel”. En este sentido, ha informado que “en Campo de Montiel, estamos, al igual que en Cuenca, recibiendo muy buenos resultados” y ha avanzado que “a día de hoy, en apenas 10 días de funcionamiento, vamos a superar los 5.000 kilómetros recorridos, vamos a estar rozando ya los 500 usuarios en apenas diez días”.



Asimismo, Hernando ha destacado que este servicio propone “soluciones innovadoras, ya que tiene que poder haber vehículos más pequeños, eficientes y adaptados que nos permita movernos dentro de la comarca y hacia los centros de comarca.”



Al respecto, el responsable de Fomento ha asegurado que “se trata de que la Movilidad sea el verdadero acicate y catalizador de los servicios públicos, y esa es la esencia de la Ley contra la Despoblación aprobada por las Cortes de Castilla–La Mancha e impulsada por el presidente García–Page”.



Transporte Sensible a la Demanda en la Sierra Norte de Guadalajara



El Transporte Sensible a la Demanda en la Sierra Norte se pondrá en marcha a finales del mes de abril y estará dividido en dos áreas. Por una parte, el Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte I que supondrá una inversión de 291.000 euros al año; y por otra, el de la Sierra Norte II que supondrá una inversión de 235.000 euros al año.



En total las dos subzonas aglutinan 80 municipios y 144 núcleos urbanos con una población de 12.895 habitantes. La inversión que se destinará a la puesta en funcionamiento del Transporte Sensible a la Demanda en la sierra Norte de Guadalajara será de 526.000 euros.



El área de Sierra Norte I contiene 89 núcleos urbanos pertenecientes a 58 municipios que aglutinan una población de 7.239 habitantes (incluido Atienza parcialmente). Los municipios coinciden con las zonas básicas de Salud de Atienza, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Cogolludo y Jadraque. El número de vehículos que van a operar serán cinco, y el horario será de 6:30 a 8:00 horas y de 9:30 a 14:00 horas de lunes a viernes. El call center operará de 6:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.



Por su parte, en el área de la Sierra Norte II hay 55 núcleos urbanos integrados en 22 municipios que aglutinan una población de 5.656 habitantes. Los municipios coinciden con las zonas básicas de Salud de Sigüenza (totalmente) y Atienza (parcialmente). El número de vehículos serán tres taxis de hasta nueve plazas que operarán de 5:30 a 17:00 horas de lunes a viernes y el número de conductores serán cinco. El horario del call center será de 6:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.







