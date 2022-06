El Gobierno regional invertirá 15,5 millones de euros en un nuevo convenio de transportes con la Comunidad de Madrid del que se benefician 35.000 personas

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “una de las novedades de este nuevo convenio es que, en la Comisión de Seguimiento que hemos establecido, vamos a poder estudiar mejoras como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mayores frecuencias entre Guadalajara y Madrid”, o como otra de nuestras reivindicaciones, que es el hecho de que se pueda incluir a Talavera de la Reina “de alguna manera”.



Madrid, 15 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a invertir 15,5 millones de euros en un nuevo convenio de transportes con la Comunidad de Madrid del que se benefician 35.000 personas, de ellas 28.500 jóvenes.



Así lo ha indicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha participado junto a la secretaría de Estado de Transporte, Maria José Rallo, en la mesa dedicada al ‘Desarrollo de la movilidad en zonas rurales: el gran desafío para la Sociedad’ que se ha organizado en Madrid en el marco del Congreso ‘Global Mobility Call’.



Nacho Hernando ha destacado que “una de las novedades de este nuevo convenio es que en la Comisión de Seguimiento que hemos establecido vamos a poder estudiar mejoras como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mayores frecuencias entre Guadalajara y Madrid o como otra de nuestras reivindicaciones, que es el hecho de que se pueda incluir a Talavera de la Reina “de alguna manera”.



Movilidad en zonas rurales



Asimismo, el responsable de Fomento ha asegurado que “la movilidad no es solo una herramienta para abordar en las grandes ciudades, también lo es para garantizar servicios en las zonas más pequeñas”.



En este sentido, ha remarcado que “una región como la nuestra es pionera en su Ley contra la Despoblación y estamos siendo pioneros en el transporte sensible a la demanda, que es un modelo que ya hemos implantado en Cuenca”. Al respecto, ha avanzado que “de aquí a 2024 habremos implementado este modelo en el resto de la región para cubrir al menos un 40 por ciento de nuestra superficie”.



Así, Hernando ha asegurado que “estamos hablando de pequeños pueblos donde el autobús de toda la vida es un modelo muy ineficiente y donde las pocas frecuencias y los pocos horarios que se puedan plantear no dan un servicio útil”. Ahí es donde los vehículos más pequeños sin horarios ni itinerarios fijos que recoge este modelo permiten “que podamos luchar contra la otra cara de la despoblación, que es el de sentirse aislado en un municipio de pocos habitantes”; porque, ha continuado “todos tenemos el mismo derecho de ir al médico, al colegio, al centro de mayores, a la compra o hacer papeleos, porque jamás vamos a permitir de ciudadanos de primera y de segunda”.



El consejero de Fomento ha puesto en valor cómo “Castilla–La Mancha está siendo la vanguardia en España en este modelo, hasta el punto de que el propio Ministerio de Transportes nos ha reconocido como proyecto piloto y nos ha incluido en la nueva Ley de Transportes donde se recoge el crear un nuevo pilar que sería el transporte sensible a la demanda para desarrollar en plenitud este modelo”.





