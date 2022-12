El Gobierno regional escucha las demandas e inquietudes de las personas con discapacidad en el Pleno Social de MARSODETO

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que este pleno tiene como objetivo “reivindicar la igualdad, que es lo que nos debería mover a todos para crear un mundo más accesible, inclusivo; en el que todos tengamos nuestro espacio y ninguno de nosotros tengamos que pedir permiso o sentir que no estamos en él”.



García Torijano ha agradecido a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad su trabajo y “su exigencia para que desde la Administración se avance en protección social” y se ha comprometido a trasladar las propuestas y reivindicaciones realizadas en el pleno al Consejo de Gobierno.



Toledo, 1 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha atiende las demandas y las inquietudes de las personas con discapacidad que los propios usuarios y usuarias de la Federación provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo, MARSODETO, ha expuesto en el Pleno Social celebrado en las Cortes regionales con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo 3 de diciembre.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el Pleno por la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral, en el que Pablo Bellido, presidente del Parlamento de Castilla–La Mancha, ha ejercido como anfitrión dando la bienvenida a los asistentes a un abarrotado salón de plenos que ha albergado a unas 150 personas, 130 de ellas del ámbito de la discapacidad.



Entre los asistentes, el director general de Discapacidad, Javier Pérez; el delegado de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz; y autoridades políticas de los grupos con representación en las Cortes, así como representantes de algunas de las entidades que engloban al colectivo de la discapacidad, como Plena Inclusión, con su presidente, Francisco Serrano; y Trinidad Escobar, como presidenta de MARSODETO, organizadora del acto.



La titular de Bienestar Social ha felicitado al presidente de las Cortes, por la acogida de este pleno y por su compromiso “con el movimiento asociativo, con la discapacidad y con toda la ciudadanía de Castilla–La Mancha, ya que ha abierto este edificio y su actividad a todos y lo ha hecho accesible para todas las personas”.



Este pleno tiene como objetivo “reivindicar la igualdad que es lo que nos debería mover a todos para crear un mundo más accesible, inclusivo, en el que todos tengamos nuestro espacio y ninguno de nosotros tengamos que pedir permiso o sentir que no estamos en él”, ha manifestado Bárbara García Torijano.



Ley de Atención Temprana, una ley que va “al corazón de la familia”



Entre los avances del Gobierno regional en materia de discapacidad, la consejera ha destacado que este pasado lunes la Ley de Atención Temprana ha sido calificada como Proyecto de Ley por la Mesa de estas Cortes, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.



Una ley que pronto pasará por las Cortes para su aprobación, “como una ley pionera, que nace desde lo social y que se trabaja en el entorno familiar; porque un niño que tiene necesidades de aprendizaje, también las genera en la familia que tiene que aprender a afrontar las situaciones que se generan en el día a día”. Por tanto, ha afirmado, este servicio no se dará tanto en los centros de atención, “sólo en el caso de que así lo requiera la familia o alguna especialidad concreta”, sino que esta ley “va a las casas, al corazón de la familia”.



Además, ha insistido en que en Castilla–La Mancha no existe lista de espera para recibir este servicio que ofrece atención a niños y niñas de cero a tres años con dificultades de desarrollo, con posibilidad de extender esa atención hasta los seis años en caso de ser necesario.



Cinco personas con discapacidad reivindican sus derechos en primera persona



Tras escuchar atentamente las intervenciones de varios usuarios de las entidades que componen la federación toledana, García Torijano les ha asegurado que sus deseos son compartidos por el Gobierno regional y son parte de la agenda del presidente Emiliano García–Page a favor de las personas con discapacidad y sus familias.



Así, la consejera ha puesto sobre la mesa la apuesta por el empleo y la formación laboral para las personas con discapacidad en respuesta a Diego, de ATANDI, y a Sagrario, de Manos Artesanas, a quienes ha asegurado que, tanto en la incorporación al empleo público como en las políticas específicas que se aplican desde Bienestar Social, se promueve el empleo normalizado con 64 centros ocupacionales que disponen de cerca de 2.500 plazas o los servicios de capacitación, 24 en total con más de 1.100 plazas actualmente.



“Estos esfuerzos y la labor de empresas y familias hacen que Castilla–La Mancha lidere la tasa de ocupación de las personas con discapacidad en las comunidades autónomas, con un 40 por ciento de tasa, cuando la media nacional es del 34,3 por ciento”, ha aseverado Bárbara García.



También se ha hablado de otros asuntos. María, de AMAFI, ha expuesto la discapacidad y el mundo rural con el trasfondo de la despoblación, mientras que el fomento de la autonomía y la vida independiente ha sido la preocupación planteada por Daniel, de APANAS.



Por su parte, Rocío, de ASODEMA, ha planteado la necesidad de conseguir la accesibilidad universal, física y cognitiva, como “la llave para abrir la puerta a otros derechos como el derecho a la salud, la educación, la cultura y el empleo”.



En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha subrayado el “esfuerzo extra” que está haciendo el Ejecutivo regional en esta materia en la que “ya disponemos de un Plan Director sobre Accesibilidad. Y recientemente hemos puesto a disposición dos convocatorias específicas para favorecer la accesibilidad tanto por parte de las entidades locales como en viviendas, con más de tres millones de euros en su conjunto”. Además, ha añadido la consejera, “estamos en marcha para elaborar una nueva ley que mejore la actual y que tenga en cuenta la accesibilidad física, cognitiva y sensorial”.



García Torijano ha agradecido a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad su trabajo y “su exigencia para que desde la Administración se avance en protección social”.



Por eso, se ha comprometido a trasladar las propuestas y reivindicaciones realizadas en el pleno al Consejo de Gobierno, al presidente y a los consejeros y consejeras “muy comprometidos con seguir trabajando en esta línea” y ha manifestado su compromiso personal para que “la maquina no pare y sigamos avanzando hacia ese futuro que queremos que llegue con nuestras condiciones, con las vuestras”, ha concluido la consejera.





