El Gobierno regional destina 1,8 millones a once líneas de ayudas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres y luchan contra la violencia machista

Estas ayudas están dirigidas a entidades sin fin de lucro, corporaciones de derecho público, asociaciones, personas físicas y entidades locales y su finalidad es “que nos ayuden a luchar entre todos y todas contra la violencia machista y a impulsar desde diferentes perspectivas y acciones la igualdad entre mujeres y hombres”.



Toledo, 1 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha destinará este año 1,8 millones de euros a las once líneas de ayudas del Instituto de la Mujer, dependiente de la Consejería de Igualdad, cuya Orden de bases se publicará mañana en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha.



Estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a entidades sin fin de lucro, corporaciones de derecho público, asociaciones, a personas físicas y entidades locales y su finalidad, tal como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, es “que nos ayuden a luchar entre todos y todas contra la violencia machista y a impulsar desde diferentes perspectivas y acciones la igualdad entre mujeres y hombres”.



Entre estas líneas están las dirigidas a la investigación, la prevención de la mutilación genital femenina, la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, reducir la brecha laboral de género sensibilizar contra la violencia de género, la promoción de planes de igualdad en diferentes ámbitos, “en definitiva, 1,8 millones de euros para financiar cientos de proyectos con los que así podemos llegar hasta el último rincón de Castilla–La Mancha”, en palabras de la consejera.



Comenzando por las ayudas a la investigación, Blanca Fernández ha explicado que su objetivo es profundizar en el conocimiento de la igualdad, la desigualdad o el fenómeno de las distintas violencias machistas que puedan sufrir la mujeres, “investigaciones muy positivas que nos ayudan a conocer la realidad, la evolución de nuestras políticas y a poner el foco donde más interesa”; pueden concurrir personas físicas o grupo de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho con una cuantía máxima de 12.000 euros.



En segundo lugar, la consejera ha mencionado las ayudas para la sensibilización y prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, también con un máximo de 12.000 euros.



Las ayudas para la sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina también tienen como destinatarias las entidades sin ánimo de lucro con el importe de hasta 12.000 euros.



Por lo que respecta a las ayudas para la prevención de la discriminación múltiple, tienen como beneficiarias a las entidades sin ánimo de lucro con una cuantía de hasta 18.000 euros. Su finalidad es subvencionar proyectos que prevengan este tipo de discriminación, que da lugar a situaciones de mayor vulnerabilidad, con especial atención a las situaciones que puedan sufrir las mujeres con discapacidad, o con otros factores de discriminación como su condición étnica, de migrante, pobreza, refugiada o desplazada, entre otros.



Las ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral van dirigidas a proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones; la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical; la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia; que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y a fomentar el emprendimiento femenino. Se dirigen a entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público con un límite en la cuantía de la ayuda de 12.000 euros. Estas ayudas “nos tienen que seguir ayudando en esa lucha que mantiene este Gobierno contra la injusticia de esos salarios distintos”, ha dicho la consejera, que ha recordado que esa diferencia se ha reducido en ocho puntos en los últimos ocho años “y queremos seguir avanzando”.



Las entidades locales con menos de 50 personas trabajadoras, así como las empresas, las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro que no estén obligadas a contar con un plan de igualdad porque cuenten con menos de 50 personas trabajadoras, podrán acceder a las ayudas para planes de igualdad que tienen una cantidad tope de 8.000 euros.



Por su parte, las entidades locales, mancomunidades o agrupaciones locales de Castilla–La Mancha son las beneficiarias de las ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales que tendrán un máximo de 8.000 euros.



La Orden también recoge las ayudas destinadas a entidades locales para los consejos locales de la Mujer o de Igualdad dirigidas a proyectos que favorezcan la participación, el empoderamiento y toma de decisiones de las mujeres, con una cuantía de hasta 1.800 euros.



Por su parte, las ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres, dirigidas a asociaciones de mujeres o federación de asociaciones de mujeres, tendrán como límite 1.800 euros para financiar proyectos que promuevan la igualdad, fomentando la participación social de las mujeres y el trabajo en red. “En estas ayudas hacemos un enorme esfuerzo presupuestario para llegar al 100 por cien de todas las asociaciones de mujeres que nos plantean proyectos que son interesantes”, ha dicho la consejera, que ha destacado la importancia de la labor que realizan estas asociaciones.



Las ayudas para la promoción de la igualdad de género en asociaciones se dirigen a asociaciones o federaciones sin ánimo de lucro que no sean exclusivamente de mujeres y que presenten proyectos para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres para impulsar el movimiento asociativo que tenga entre sus fines la promoción de la igualdad de género; el tope máximo de la ayuda será de 1.800 euros.



Por último, la línea de ayudas para la promoción de los fines y valores del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha se dirige a entidades sin ánimo de lucro y que tengan entre los fines recogidos en sus estatutos trabajar por la igualdad de género con una cuantía máxima de 70.000 euros.



En este caso, los proyectos deberán estar relacionados con los fines u objetivos del Instituto de la Mujer entre los que están la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de Castilla–La Mancha; la promoción de las condiciones que faciliten la igualdad entre los sexos; remover los obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho y la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres.













