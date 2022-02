El Gobierno regional se compromete a seguir impulsando espacios para visibilizar las obras y a las artistas castellanomanchegas

Blanca Fernández ha asegurado que “mientras siga siendo presidente Emiliano García–Page vamos a continuar con las ediciones que sean necesarias, consolidando estos premios y, sobre todo, las muestras”.



La consejera de Igualdad ha explicado el impulso dado desde hace seis años a esta iniciativa, con la creación de los premios que no existían y su dotación económica, para luchar contra la precariedad y el escaso valor económico y reconocimiento que tienen las obras de arte realizadas por mujeres.



Las tres artistas premiadas en esta octava edición han sido Consolación Escribano, de Quintanar del Rey (Cuenca) en la categoría de Dibujo y Pintura por su obra ‘Venus; Ana Marchante, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en la categoría de Escultura por ‘Metamorfosis de Venus’ y en Otras Categorías, ha sido premiada Milagros Maria Vicente, también de Alcázar de San Juan por la videoinstalación ‘Poética de la Espina’.

Toledo, 17 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha manifestado su total compromiso para seguir impulsando espacios en los que visibilizar la figura y la obra de las artistas castellanomanchegas y para acercar su trabajo a toda la ciudadanía, Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, durante la entrega de los diplomas correspondientes a la VIII Edición de los Premios y Muestras Mujeres en el Arte ‘Amalia Avia’ celebrada en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla–La Mancha.



“Os puedo prometer que, mientras siga siendo presidente Emiliano García–Page, vamos a continuar con las ediciones que sean necesarias, consolidando estos premios y, sobre todo, las muestras”, ha dicho la consejera de Igualdad, que ha destacado la relevancia de esta exposición que recorre la región, acerca el arte a toda la población, “pero, sobre todo, porque crea un espacio en el que vosotras os podéis visibilizar y podéis visibilizar vuestra obra”.



Con estas palabras se dirigía a las tres ganadoras de los Premios, a las 17 artistas cuyas obras han sido seleccionadas para formar parte de la Muestra, y también a todas las mujeres que han participado en esta octava edición y que suman 70. A todas ellas les ha felicitado porque la calidad de sus obras de arte consolida y hace más importante esta muestra artística.



Blanca Fernández ha explicado el impulso dado desde hace seis años por el Gobierno de presidente García–Page a esta iniciativa con la creación de los premios, que no existían, y su dotación económica de 6.000 euros, 2.000 por categoría, por una razón fundamental: la precariedad y el escaso valor económico que tienen las obras de arte realizadas por mujeres.



“Entendíamos que era una de las cuestiones más injustas a la que se enfrentan las mujeres que se dedican al arte. Por eso, aunque nuestro premio no es muy grande, consideramos que el valor económico es importante, porque queremos dar ejemplo de que hay que valorar el arte por lo que vale, y no por quién es su autor o autora”, en palabras de Fernández.



Conjurar invisibilidad, rescatar a las mujeres del olvido



A lo largo su intervención, la consejera ha alertado acerca de que continúe la invisibilidad que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, aun habiendo conseguido grandes hitos, lo que tiene que ver con las barreras insalvables que han impedido que “una mujer pudiera acceder a tener una habitación propia”, ha afirmado la consejera recordando a Virginia Wolf.



Para conjurar esta posibilidad, la titular de igualdad ha recordado algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional para rescata la figura y la obra de mujeres ilustres como la misma ‘Amalia Avia’; Luisa Sigea, que da nombre al Centro de Documentación y Biblioteca con fondos con perspectiva de género y con obras de escritora; la Enciclopedia Virtual de Mujeres Ilustres ‘Oliva Sabuco’, que rinde homenaje y reconoce a todas las mujeres imprescindibles de la historia de Castilla–La Mancha; el Premio Periodístico ‘Luisa Alberca Lorente’; el Premio Internacional de Castilla–La Mancha a la Igualdad de Género ‘Luisa de Medrano’ o las becas ‘Leonor Serrano’ para niñas y niños huérfanos por violencia de género.



En este camino, Blanca Fernández ha explicado que el objetivo del Gobierno regional es la normalidad y la igualdad, que mujeres y hombres compartan los mismos espacios “porque es lo que puede hacer que nuestra democracia se consolide como una democracia plena, en la que estemos incorporadas de verdad, conforme a nuestro talento, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo”.



La realidad de las mujeres artistas



A lo largo de su intervención, la consejera ha aportado algunos datos que muestran claramente la invisibilidad y la injusticia que sufren las mujeres en el arte. Algunos ejemplos son que solo un 27 por ciento de las obras que se catalogan y explican en los catálogos de las galerías son de mujeres; o que en 200 años de vida, el Museo del Prado no dedicó una exposición exclusiva a una pintora hasta 2016, que solo tiene 8 cuadros en sala de tres pintoras frente a 1.000 obras de arte colgadas en sus paredes o que de las 8.000 obras de sus colecciones, solo 178 son de mujeres y la mayoría donadas.



Citando a algunas artistas en concreto, Blanca Fernandez ha denunciado que, a María Moreno, una referente del llamado ‘realismo madrileño’ la mayoría de la gente solo la conozca como la mujer de Antonio López, o que todo el mundo identifique a Kandinsky como el padre el arte abstracto cuando en realidad fue la artista sueca Hilma Af Klint quien lo creó.



“Todo ello ha propiciado que la mirada hegemónica en el mundo del arte haya sido la masculina y se haya construido un imaginario colectivo a lo largo de los siglos que ha expulsado a las mujeres, por lo que tenemos que trabajar mucho porque esto no siga siendo así”, ha defendido Fernández, que ha calificado como una “asignatura pendiente” impulsar que las mujeres jóvenes que hoy se dedican al arte no abandonen su carrera a lo largo de los años como demuestran las estadísticas que está pasando en la actualidad.



“Por tanto, hay mucho trabajo que hacer. Y yo en nombre del Gobierno de Castilla–La Mancha, me comprometo a seguir haciéndolo y a seguir impulsando espacios específicos para mujeres, mientras que sea necesario, con la aspiración de que no lo sea; con la aspiración de que no haga falta un espacio propio, una habitación propia, que no sea excepcional, sino que lo normal, lo natural y lo habitual es que compartamos los espacios. Mientras esto no sea así, seguirá siendo necesaria e imprescindible la Muestra y los Premios de Mujeres en el Arte Amalia Avia”, ha finalizado la consejera.



Premiadas



Las tres artistas premiadas en esta octava edición han sido Consolación Escribano, de Quintanar del Rey (Cuenca) en la categoría de Dibujo y Pintura por su obra ‘Venus; Ana Marchante Jiménez, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en la categoría de Escultura por ‘Metamorfosis de Venus’ y en Otras Categorías, ha sido premiada Milagros Maria Vicente, también de Alcázar de San Juan por la videoinstalación ‘Poética de la Espina’.



El acto ha contado con la presencia de algunas de las artistas cuyas obras formarán parte de la muestra que se podrá ver en localidades de las cinco provincias en los próximos meses.



El acto de entrega, guiado por la directora del instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha contado con la presencia de la viceconsejera de Cultura, Ana Muñoz, las delegadas de Igualdad, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y la diputada regional Ana Isabel Abengózar.





