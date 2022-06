El Gobierno regional anima a perseverar en el proyecto colectivo de integración de cooperativas para competir a nivel internacional

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que los proyectos colectivos tienen “ayudas específicas” para que todo aquello que produzcan las empresas agrupadas se comercialice conjuntamente.



Martínez Arroyo ha destacado que “el movimiento cooperativo del país es, sobre todo, agroalimentario” y que en Castilla–La Mancha “crecemos económicamente gracias, en gran medida, a que tenemos cooperativas”.

Villamalea (Albacete), 11 de junio de 2022.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha animado a las cooperativas de Castilla–La Mancha a “perseverar en el proyecto colectivo de integración” para competir a nivel internacional “en un mercado global, como es el del vino”. El responsable regional agrícola hacía estas declaraciones durante su participación, este sábado, en la conmemoración del 75º Aniversario de la Cooperativa ‘San Antonio Abad’, de Villamalea (Albacete).





Martínez Arroyo ha recordado que los proyectos colectivos tienen “ayudas específicas del Gobierno regional” para que todo aquello que produzcan las empresas agrupadas “se comercialice desde una única mano”, de tal forma que los clientes “sepan dónde ir a comprar el producto y no diversifiquen la compra” porque, cuando se diversifica, “siempre pierden los que ofrecen el producto”.





El consejero ha explicado ante cerca de 200 personas que “el movimiento cooperativo del país es, sobre todo, agroalimentario”, detallando que en Castilla–La Mancha “es vino, es aceite, es queso, es leche, es pistacho, es almendra, entre otros”; y que cada vez son más los productos “que están dentro de ese movimiento cooperativo”.





A su juicio, en la región, “crecemos económicamente gracias, en gran medida, a que tenemos cooperativas”. Un crecimiento que se traduce en cifras contundentes, ha explicado, puesto que “en Castilla–La Mancha, lo que vosotros hacéis cada día, cada uno con su esfuerzo”, decía el consejero a los socios de ‘San Antonio Abad’, “representa el 18 por ciento de nuestra riqueza; no hay ninguna región en España que tenga un porcentaje más alto”.





El consejero ha pedido a los cooperativistas que se adelanten a la realidad: “hay que ir por delante y pensar en los hijos, en la gente que va a vivir en el pueblo y se va a beneficiar de un proyecto cooperativo grande y fuerte. Hemos hecho tantas cosas juntos que tenemos que sentirnos orgullosos”, ha afirmado.





Reconocimiento a 75 años de historia





Coincidiendo con el 75 Aniversario de ‘San Antonio Abad’, se ha homenajeado a todos los presidentes que ha tenido la cooperativa en su historia, un total de doce, algo que ha destacado Martínez Arroyo. “Una sociedad que quiere lo mejor para el futuro, tiene que reconocer el esfuerzo de todos los que han hecho posible que se llegue hasta aquí”, ha resaltado.





La cooperativa, que agrupa a más de mil socios de la comarca de La Manchuela, nació en Villamalea en 1947. Actualmente está integrada en la Agrupación de Productores ‘Manchuela Wines Group’ y comercializa no solo vino, sino también aceite de oliva.





Junto al consejero han asistido al acto el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la alcaldesa de Villamalea, Ana Teresa García Lozano; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias España, Ángel Villafranca; y el secretario general de UPA Castilla–La Mancha, Julián Morcillo.





