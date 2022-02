El Gobierno de CastillaLa Mancha colabora con el Grupo Social ONCE en la difusión de los valores de sostenibilidad de la región

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla–La Mancha es “una de las más innovadoras dentro del Estado e incluye por primera vez en un articulado de este tipo el fomento de la compra inclusiva y accesible”.



Puertollano (Ciudad Real), 24 de febrero de 2022.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado hoy, en Puertollano, el compromiso “que está demostrando el Gobierno de Castilla–La Mancha por la inclusión de las personas con discapacidad a través de diferentes actuaciones encuadradas en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en su contexto regional, que han resultado pioneras en España”.



En este sentido, ha citado como ejemplos la aprobación de una Ley, la del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla–La Mancha, “que no solamente es una de las más innovadoras dentro del Estado”, sino que por decisión del Ejecutivo que preside García–Page, “incluye por primera vez en un articulado de este tipo el fomento de la compra inclusiva y accesible”.



También se ha referido a los convenios de colaboración que se han firmado desde la Junta de Comunidades, a través de Desarrollo Sostenible, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla–La Mancha (CERMI) y las asociaciones empresariales del sector de la distribución de ámbito nacional con presencia en la región, “al objeto de fomentar el consumo inclusivo, la igualdad y la accesibilidad de las personas consumidoras con discapacidad”.



Cupón “sostenible” de la ONCE con el Centro Nacional del Hidrogeno de Puertollano



Escudero ha hecho estas afirmaciones durante la presentación del cupón de la ONCE que la organización social ha dedicado a la sostenibilidad en Castilla–La Mancha, y que tiene como protagonista bajo el lema “Ser sostenibles”, a la localidad de Puertollano y el Centro Nacional del Hidrogeno. El cupón, que se sorteará el sábado 5 de marzo, pertenece a una campaña especial en la que el Grupo ONCE refleja diferentes ámbitos sostenibles de cada una de las comunidades autónomas de España.



A este respecto, Escudero ha agradecido a la ONCE el reconocimiento a Castilla–La Mancha “por su apuesta por la sostenibilidad”; y también el hecho de que la imagen escogida del mismo, “sea un icono mundial y una referencia internacional de la investigación sobre el hidrógeno”, como es el CNH, en cuya sede “hoy tenemos el placer de presentar este cupón histórico para nuestra comunidad autónoma”.



En este sentido, ha recordado, que la semana pasada fueron precisamente “el presidente del España, Pedro Sánchez, y el de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, quienes acudieron al Centro Nacional del Hidrógeno de Puertollano para poner en valor la importancia que va a representar un vector energético renovable como el hidrogeno tanto para la región, como para el país”.



El programa regional de Compra Asistida ya cuenta con 34 establecimientos adheridos



En presencia del delegado territorial de la ONCE en Castilla–La Mancha, Carlos Javier Hernández; del director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara; del delegado de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Fausto Marín; y de Miguel Ángel Fernández, gerente del Centro Nacional del Hidrógeno, el consejero ha dado cuenta de “la gran acogida y el buen funcionamiento del programa de Compra Asistida que impulsamos desde hace ya casi tres años, y por el que fuimos reconocidos en los ‘Premios Solidarios ONCE Castilla–La Mancha’ este pasado mes de noviembre.



En este sentido, ha anunciado que este programa que se inició con 28 establecimientos, “ya cuenta en la actualidad con 34”, y se ha convertido “en un referente de la colaboración entre la administración pública, las empresas y el tercer sector de la región, extendiéndose además como modelo entre sus socios en otras comunidades autónomas”.



Ha recalcado también el consejero que el objetivo de este programa es apoyar y fomentar el consumo inclusivo y la accesibilidad de personas con discapacidad a la adquisición de bienes y servicios en igualdad de oportunidades, “avanzando hacia un modelo de consumo igualitario y responsable, alineados con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la Agenda 2030 de la ONU”.



Por último, el titular de Desarrollo, Sostenible ha puesto en valor que la responsabilidad social y la protección de las personas consumidoras “van a seguir siendo una prioridad del Ejecutivo al que represento”. Por ese motivo, ha adelantado que van a dar visibilidad a las iniciativas en esta materia y ha adelantado que la Consejería reconocerá iniciativas en el marco de la compra asistida y del consumo responsable durante la celebración del ‘Día Mundial de las personas consumidoras’ este próximo 15 de marzo.





