El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá apostando por las personas con discapacidad mediante políticas sociales dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades

El director general de Discapacidad, Javier Pérez, ha destacado el compromiso del Gobierno regional con las familias de personas con Síndrome de Down durante el V Encuentro de Familias que se celebra a lo largo de este fin de semana en la ciudad de Cuenca.

El proyecto de Presupuestos de Castilla–La Mancha para 2023 continúa en la línea de crecimiento y mejora de recursos destinados a la atención a la discapacidad.



Cuenca, 23 de octubre de 2022.– El director general de Discapacidad, Javier Pérez, ha participado, en Cuenca, junto al presidente de la Federación Síndrome de Down Castilla–La Mancha, José Julián García, y la delegada provincial de Bienestar Social, Social, Amelia López, en la inauguración del V Encuentro de Familias de esta federación, donde ha manifestado “la voluntad de colaboración y el apoyo decidido desde la Consejería de Bienestar Social al colectivo de personas con Síndrome de Down y a sus familias”.



En esa línea, el director general ha trasladado el reconocimiento a las entidades, a las juntas directivas, a las familias, a profesionales y a voluntarios, por su trabajo del día a día para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias. También ha felicitado a la organización “por hacer posible este espacio de aprendizaje compartido y de intercambio de experiencias entre las personas con discapacidad dentro del modelo de atención centrado en la persona y en sus entornos”.



Igualmente, Javier Pérez ha querido trasladar un mensaje de esperanza y de apuesta por el futuro, derivado de la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2023, que “continúa avanzando en la generación de recursos para dar servicio y estabilidad al sector de la discapacidad”, según ha señalado.



En este encuentro, que se viene celebrando durante todo este fin de semana en Cuenca, se aborda, además de contenidos lúdicos y de ocio, temas tan relevantes como la integración laboral del colectivo, la accesibilidad cognitiva y la importancia de la familia a lo largo del proceso evolutivo de las personas con Down.



Javier Pérez ha destacado que “en Castilla–La Mancha, el Gobierno regional ha apostado y seguirá apostando por las políticas sociales, por las personas con discapacidad y por la igualdad de oportunidades”.



Federación Síndrome de Down Castilla–La Mancha



En este V Encuentro de Familias han participado las entidades que conforman la Federación de Asociaciones de Down en la región.



La Federación Síndrome de Down Castilla–La Mancha se constituyó en 2005 y aglutina las asociaciones de Down Toledo, Down Talavera, Caminar de Ciudad Real, Down Guadalajara, ADOCU de Cuenca y ADOWN Valdepeñas. Asimismo, recibe financiación desde la Consejería de Bienestar Social a través de sus convocatorias anuales, alcanzando este año 2022 una financiación de 1,7 millones de euros.



En España, este colectivo está conformado por aproximadamente 35.000 personas con síndrome de Down, unas 1.700 de ellas de Castilla–La Mancha.







