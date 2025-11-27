Isaac Romero vuelve para el derbi: "Si marco un gol será muy especial"

Isaac Romero está de vuelta. Y así lo ha confirmado en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla. El delantero del Sevilla FC ha confirmado que ya se encuentra "entrenando perfecto con el equipo" tras superar su lesión y se siente "contento por volver a estar con el grupo para ayudarlo en todo lo que pueda". Con El Gran Derbi a la vuelta de la esquina, el canterano se postula como una de las grandes bazas ofensivas para el equipo de Matías Almeida.

Un socio para el ataque

Consultado sobre la posibilidad de jugar con otro punta para no estar tan aislado en ataque, Romero se ha mostrado flexible. Aunque ha subrayado que es una decisión del míster, ha afirmado: "Yo por mí, yo creo que que me adaptaría a todo". El lebrijano cree que se adaptaría "muy muy fácil a jugar con Accord", aunque ha matizado que ahora toca lo que toca, que es adaptarse al esquema actual del equipo.

El derbi, un partido sin favoritos

De cara al duelo de máxima rivalidad del domingo, Isaac Romero tiene claro que la clasificación no juega. A pesar de que el Betis está por encima en la tabla, el delantero ha asegurado que para él no son superiores y que en un derbi "no hay favorito nunca". "Una vez que saltamos al campo, el que deje más la piel y juegue hasta el último minuto es el que se lleva la victoria", ha declarado, insistiendo en que "hay que demostrarlo el domingo en el campo, y ahí se verá, pues, quién es mejor".

Será muy especial para mí"

El atacante no oculta su deseo de estrenarse como goleador en un derbi. Aunque ha confesado que sueña "con marcar todos los goles posibles" en cada encuentro, ha admitido que el primer gol que marque en un derbi será diferente. "Será muy especial para mí, y la verdad que que lo celebraré por todo lo alto", ha manifestado con ilusión.

La polémica del 'cartelito'

Isaac Romero también ha sido preguntado por la polémica del 'cartelito' del último derbi en el Sánchez-Pizjuán, que acabó con una sanción para él. El jugador ha explicado que no lo hizo "con ninguna intención", ya que no sabía lo que ponía cuando cogió la bandera. Sin embargo, ha sido tajante al afirmar que no se arrepiente de su acción: "Tampoco me arrepiento, porque creo que era un momento eufórico".

Tampoco me arrepiento, porque porque creo que era un momento eufórico"

Sobre su nuevo entrenador, Matías Almeida, el canterano solo ha tenido buenas palabras. Lo ha descrito como "un entrenador muy intenso" que está "siempre encima de nosotros ayudándonos". Romero ha añadido que está "muy contento" con él y su cuerpo técnico, ya que considera que el equipo necesita esa exigencia: "Creo que que es lo que necesitamos, que nos metan esa garra y y esa caña también para estar para estar a tope siempre".

A nivel personal, el delantero ha admitido que lo pasa mal cuando falla ocasiones claras, confesando que se lía "a darle vueltas", pero que se le "pasa pronto" para centrarse en mejorar. Finalmente, ha destacado el buen ambiente que se vive en el vestuario, clave para el rendimiento del equipo. "Estamos haciendo una gran familia dentro del vestuario, [...] lo importante es que estemos todos unidos y sigamos el mismo camino todos", ha concluido.