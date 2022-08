El Gobierno de Castilla-La Mancha retoma la campaña de concienciación frente a la violencia de género y la violencia sexual en 40 municipios

La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha explicado que el objetivo del Gobierno regional con esta iniciativa consiste en “sensibilizar de manera participativa sobre la violencia de género y, en concreto, sobre las agresiones sexuales como una forma de violencia machista, a la vez que se promueven comportamientos y actitudes que impulsen las relaciones igualitarias”.



Pilar Callado ha condenado, en nombre del Gobierno regional, las agresiones que, con droga o sin ella, suponen los ‘pinchazos’ a mujeres porque “les hace salir con miedo y el miedo es el peor enemigo de la libertad”. La directora ha aclarado que, según datos de la Delegación del Gobierno en la región, hay cinco denuncias y que, en ninguno de los casos se ha detectado ni agresiones sexuales ni restos de droga. En este sentido, el Gobierno regional trabaja para actualizar el protocolo de sumisión química existente a la realidad actual.



Alpera (Albacete), 8 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha retoma la campaña de concienciación ‘Igualdad es No Violencia’ frente a la violencia de género y la violencia sexual que recorrerá a lo largo de este verano las fiestas y eventos populares de 40 municipios de la región, ocho por provincia, después de dos años, y tras la pandemia.



La directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Pilar Callado, ha visitado hoy, junto a la alcaldesa de Alpera, Isabel Iniesta, el stand informativo situado en la localidad albaceteña donde ha explicado que el objetivo del Gobierno regional con esta iniciativa es “sensibilizar de manera participativa sobre la violencia de género y, en concreto, sobre las agresiones sexuales como una forma de violencia machista, a la vez que se promueven comportamientos y actitudes que impulsen las relaciones igualitarias”.



El Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, puso en marcha esta acción en el verano de 2016 y, desde entonces, se ha mantenido año tras año. Durante los años 2020 y 2021 y ante la suspensión de las fiestas y eventos populares por la pandemia, la campaña se desarrolló en los hogares de protección a la infancia de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.



“Este año y ante la normalización de la situación sanitaria, ‘Igualdad es No Violencia’, que se incluye en la campaña del Gobierno regional ‘Sin un Sí, es No’, vuelve a las calles y fiestas de nuestra región, y es que en un contexto como el actual, las instituciones y en este caso, el Gobierno de Castilla–La Mancha, debemos seguir insistiendo y trabajando en la sensibilización y concienciación acerca de las conductas que generan violencia de género y violencia sexual, pues éste sigue siendo uno de los tipos de violencia de género más silenciados y menos visibles”, ha explicado Pilar Callado.



Además, la directora ha puesto el foco en que las cifras de las que se dispone actualmente indican que en el año 2021 se produjo en nuestro país una denuncia por violación cada cuatro horas y, sin embargo, únicamente se denuncian un once por ciento de las mismas, “de ahí la necesidad de seguir concienciando en este sentido, para que las mujeres víctimas encuentren el reconocimiento, la confianza y la protección necesaria en las instituciones y aflore toda la violencia sexual que todavía permanece oculta”.



En ese sentido, el Gobierno regional ha puesto en marcha de nuevo la campaña publicitaria en medios de comunicación ‘Sin un Sí, es No’ para recordar que el consentimiento por parte de todas las personas implicadas en una relación es imprescindible.



‘Igualdad es No Violencia’ en 40 localidades de Castilla–La Mancha



‘Igualdad es No Violencia’, un proyecto realizado por la asociación de Mujeres Opañel en coordinación con el Instituto de la Mujer, recorrerá 40 localidades castellanomanchegas con diversas actividades para llegar a toda la sociedad y, especialmente, a la población más joven.



Entre ellas, se incluyen actuaciones de sensibilización online a través de redes sociales –todas las actividades pueden seguirse en el perfil de Instagram @Igualdadesnoviolenciaclm–, la construcción de un blog colaborativo de relatos, la instalación de puntos de información con los recursos más cercanos proporcionados por el Instituto de la Mujer, la realización de dinámicas de sensibilización o la instalación de un photocall.



La directora del Instituto de la Mujer ha remarcado la confianza del Gobierno regional en una generación de jóvenes “que ya dispone de herramientas para detectar y combatir la violencia de género, por lo que estamos convencidas y convencidos de que contribuirán de manera decisiva a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.



Cinco denuncias por ‘pinchazos’, en ningún caso se ha detectado droga o agresión sexual



Ante los diferentes casos de ‘pinchazos’ a mujeres conocidos en Castilla–La Mancha, Pilar Callado ha condenado sin paliativos, en nombre del Gobierno regional, las agresiones que, con droga o sin ella, suponen los ‘pinchazos’ a mujeres, “les hace salir con miedo y el miedo es el peor enemigo de la libertad”.



La directora ha aclarado que, según datos de la Delegación del Gobierno en la región, en estos momentos existen cinco denuncias en Castilla–La Mancha y que en ninguno de los casos se ha detectado ni agresiones sexuales ni restos de droga. Sin embargo, ha insistido en que estos pinchazos, aunque sean “bromas macabras”, son agresiones y están penadas, independientemente de que se inocule droga o no o de que se produzca una agresión sexual.



Por ello, Callado ha explicado que el Gobierno regional trabaja para actualizar el protocolo de sumisión química existente a la realidad actual, “estamos trabajando desde la Coordinación Regional de Urgencias y las personas responsables de Urgencias hospitalarias, junto con responsables de la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer, con el objetivo de ser lo más eficaces posible en la atención y respuesta ante estas situaciones. Es posible que el trabajo quede concluido esta semana”.



En cualquier caso, Pilar Callado ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha animado a las personas jóvenes a disfrutar de las fiestas con responsabilidad y respeto.



Finalmente, ha recordado que los 84 Centros de la Mujer y el resto de instituciones públicas y sanitarias dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha están a disposición de todas las mujeres víctimas para el asesoramiento necesario.





